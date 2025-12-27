George Kittle de los 49ers está en duda para encuentro clave contra Bears por lesión de tobillo

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El ala cerrada estelar de los 49ers de San Francisco, George Kittle, fue incluido en la lista de cuestionables debido a una lesión de tobillo para el partido del domingo por la noche contra los Bears de Chicago, clave para la ubicación de los equipos de cara a los playoffs.

Kittle se perdió toda la semana de práctica después de lesionarse el lunes por la noche en una victoria contra Indianápolis. Sin embargo, el entrenador Kyle Shanahan dijo el viernes que aún tiene una oportunidad de jugar, ya que el equipo tendrá una mejor idea de su estado más cerca del encuentro.

El receptor Ricky Pearsall también está en duda después de perderse el encuentro de la semana pasada y verse limitado desde entonces en los entrenamientos debido a una lesión de rodilla. El esquinero Renardo Green se perderá una segunda semana consecutiva por una lesión en el cuello.

Los 49ers (11-4) aseguraron un lugar en los playoffs la semana pasada, pero aún están en la lucha por el título divisional en el Oeste de la Nacional y posiblemente el primer puesto en los playoffs de esa conferencia. Con victorias en casa sobre Chicago (11-4) y Seattle (12-3) en las próximas dos semanas, los Niners asegurarían la ventaja de jugar en casa y tendrían la oportunidad de ganar el Super Bowl en su propio campo el 8 de febrero de 2026 sin tener que jugar de visita en toda la temporada.

Estar sin Kittle sería un gran golpe para una ofensiva de San Francisco, que ha estado operando a un alto nivel durante una racha de cinco victorias consecutivas. Los Niners han jugado dos partidos consecutivos sin tener que despejar el balón por primera vez en la historia de la franquicia.

Kittle es una parte clave tanto del juego terrestre como del aéreo para los 49ers. El juego terrestre de los Niners ha mejorado desde que el ala cerrada regresó tras perderse cinco partidos al inicio de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.

Kittle tiene 31 recepciones para 415 yardas y cuatro touchdowns durante la actual racha de victorias y es el segundo del equipo después del corredor Christian McCaffrey en recepciones (52) y yardas (599) a pesar de haberse perdido cinco duelos.

Los 49ers tienen un índice de pasador de 144,6 al lanzar a Kittle esta temporada, según Sportradar. Sería el número más alto para cualquier jugador con al menos 50 objetivos desde que Russell Wilson tuvo un índice de 158,3 al buscar a Tyler Lockett en 2018.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes