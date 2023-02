George michael y willie nelson, entre los nominados al salón de la fama del rock and roll

1 feb (Reuters) - El fallecido cantante de pop George Michael, el icono de la música country Willie Nelson, de 89 años, y la rapera Missy Elliott figuraron el miércoles por vez primera entre los nominados para integrar la clase de 2023 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

De los 14 nominados de este año, ocho lo son por primera vez, entre ellos las cantantes Sheryl Crow, Cyndi Lauper y el fallecido cantautor Warren Zevon, junto a la banda de rock Joy Division/New Order y el dúo The White Stripes.

La cantante Kate Bush, el grupo de heavy metal Iron Maiden, la banda de rock Rage Against the Machine, el grupo de rock Soundgarden, el grupo vocal de R&B The Spinners y el grupo de hip hop A Tribe Called Quest vuelven a estar nominados.

"Estos artistas han creado un sonido propio que ha marcado a varias generaciones y ha influido en innumerables personas que han seguido sus pasos", dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Para poder ser nominados, los artistas o grupos deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación. Este año es el primer año de elegibilidad para Elliott y The White Stripes.

El año pasado, el Salón de la Fama admitió al rapero Eminem, al grupo de new wave Duran Duran, a la leyenda de la música country Dolly Parton, a la rockera Pat Benatar, al grupo de pop Eurythmics y a los cantantes Lionel Ritchie y Carly Simon.

Más de 1.000 artistas, historiadores y miembros de la industria musical de todo el mundo votarán a los nominados, al igual que los aficionados, que podrán votar por Internet o en persona en el museo del Salón de la Fama en Cleveland.

La lista de ingresos de 2023 se anunciará en mayo, cuando Nelson haya cumplido 90 años, y la ceremonia de ingreso tendrá lugar en el otoño boreal. (Reporte de Mary Milliken en Los Ángeles; editado en español por Carlos Serrano)

