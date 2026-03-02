George Russell busca aprovechar su oportunidad tras cambios en F1

Desde hace tiempo se le señala como un campeón de Fórmula 1 en espera y no teme medirse con Max Verstappen dentro y fuera de la pista. Los grandes cambios de reglamento significan que este podría ser el año de George Russell

Mercedes mostró un buen ritmo en la pretemporada, con Russell y su compañero Kimi Antonelli de forma constante entre los pilotos más rápidos. Acumularon la mayor cantidad de kilómetros a lo largo de las tres pruebas

Aun así, Russell afirma que las malas largadas son el obstáculo con el que el equipo está “tropezando”

Ganó dos carreras el año pasado y fue cuarto en la clasificación de pilotos, el mejor del resto por detrás de los aspirantes al título de McLaren y Red Bull. La victoria en Singapur fue una señal de creciente madurez después de que se estrellara allí en la última vuelta dos años antes

Russell tendrá que superar las preocupaciones persistentes sobre la fiabilidad de Mercedes y algunos malos arranques en los tests, pero con el apoyo de un Antonelli, de 19 años, cada vez más seguro, el piloto británico podría ser un auténtico aspirante al título por primera vez

Señales alentadoras para Mercedes

Ya va mejor que la primera temporada completa de Russell en Mercedes

Tras el último gran cambio de reglamento de la F1, a él y a su compañero Lewis Hamilton les entregaron un auto de 2022 de aspecto radical que eliminaba por completo los pontones laterales

Parecía rápido, pero las pruebas de pretemporada mostraron que el equipo había cometido un error. El coche era lento y hacía que Russell sintiera que lo estaban “sacudiendo en pedazos”

Mercedes fue fuerte en la pretemporada este año, pero Russell es prudente en cuanto a si su monoplaza puede liderar el pelotón en 2026. El complejo procedimiento de salida podría ser el talón de Aquiles del equipo

Mientras su excompañero Hamilton y Ferrari han llamado la atención por su velocidad al arrancar en las prácticas de salida, Russell comentó el mes pasado que "las dos salidas que he hecho fueron peores que mi peor salida en la Fórmula 1”

“En esta etapa no creo que importe lo rápido que seas”, manifestó. “Lo que te va a hacer tropezar será el obstáculo más alto, y eso es lo que estamos tratando de entender ahora mismo y, por el momento, estamos fallando en algunas cosas”

También hay incertidumbre por un cambio de reglamento a partir de junio que podría afectar el motor de Mercedes, que el equipo sostiene que es legal

Potencial y política

Russell era una estrella del futuro antes de llegar a la F1. Superó a Lando Norris para ganar el título de Fórmula 2 en 2018, impresionó en la F1 con un Williams poco competitivo y casi ganó su primera carrera con Mercedes en 2020, de no ser por un error en boxes y un pinchazo

La gran sorpresa de los últimos años quizá no hayan sido sus actuaciones ganadoras, sino cómo se ha consolidado como un líder entre los pilotos de F1 y como un hábil operador de la política en el paddock

Además de enfrentarse a la FIA en su papel de director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, Russell hizo pública la temporada pasada una afirmación de que Mercedes negociaba con Verstappen, de Red Bull, mientras se prolongaban las conversaciones para renovar su propio contrato

Russell y Antonelli finalmente renovaron en octubre

En la más reciente serie del documental de Netflix “Drive To Survive”, estrenada la semana pasada, Russell reflexiona sobre si las insinuaciones de Verstappen acerca de una salida de Red Bull fueron un intento de la estrella neerlandesa y su padre por desbancar al entonces jefe del equipo, Christian Horner

“Me pregunto si todo esto es un poco una jugada y un alboroto", dijo Russell. “Tratar de presionar a Red Bull con que solo seguirán con Red Bull si Christian se va”

Horner, quien fue apartado de su cargo en julio, ha dicho que no culpa a los Verstappen

