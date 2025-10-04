George Russell (Mercedes) logra la pole position del GP de Singapur

El piloto británico de Mercedes George Russell partirá el domingo desde la primera posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras haber logrado este sábado el mejor tiempo en la sesión de clasificación.

En el complicado circuito urbano de Marina Bay, Russell (1:29.158) superó por menos de 200 centésimas al neerlandés de Red Bull Max Verstappen (1:29.340), que completó la primera línea de la parrilla.

Por detrás, saldrán el líder del campeonato, el australiano de McLaren Oscar Piastri (1:29.524), y el otro piloto de Mercedes, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (1:29.537)

El británico Lando Norris, que pelea con su compañero en McLaren por el título mundial, saldrá desde la tercera línea, en quinta posición (1:29.688), acompañado por su compatriota Lewis Hamilton, con Ferrari (1:29.688).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el británico Oliver Bearman (Haas) y el veterano español Fernando Alonso (Aston Martin) completaron el Top 10.

Prueba de la igualdad que se ha venido constatando desde los primeros entrenamientos libres del viernes, los 10 pilotos que participaron en la Q3 rodaron en menos de ocho décimas de diferencia, todos por debajo del minuto y medio.

El otro español de la parrilla, Carlos Sainz quedó fuera en la Q2 y saldrá desde la 13ª plaza con su Williams, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto (Haas) lo hará desde la 16ª posición y el argentino Franco Colapinto en 18º puesto, por delante de su compañero en Alpine Pierre Gasly, último.

