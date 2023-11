El presidente saliente de Liberia y leyenda del fútbol, George Weah, concedió el viernes su derrota en las elecciones presidenciales del martes ante el opositor Joseph Boakai, que lideraba el recuento con 50,89% con casi todos los votos escrutados.

En un discurso en la radio pública, Weah, elegido en 2017, admitió que su partido "CDC ha perdido las elecciones pero Liberia ha ganado". "Es el momento de la elegancia en la derrota", afirmó.

"Los resultados anunciados esta noche, aunque no definitivos, indican que Boakai tiene una ventaja que nosotros no podemos salvar. He hablado con el presidente electo Joseph Boakai para felicitarlo por su victoria", dijo Weah.

Los resultados publicados el viernes por la Comisión Electoral, con los votos escrutados en más del 99% de los colegios, daban a Boakai, de 78 años, un apoyo del 50,89%, contra un 49,11% a Weah.

Boakai disponía de algo más de 28.000 votos de ventaja cuando se habían contabilizado más de 1,6 millones de sufragios.

Más de 2,4 millones de electores estaban llamados a las urnas en este país de habla inglesa de África Occidental que aspira al desarrollo y la paz tras años marcados por la guerra y las epidemias.

La Comisión Electoral no ofreció datos precisos de la participación.

El primer mandato del antiguo astro del fútbol, único Balón de Oro africano, fue muy criticado porque apenas cumplió sus promesas, como mejorar las condiciones de vida de los más pobres y luchar contra la corrupción.

Boakai, por su parte, fue vicepresidente de 2006 a 2018 y prometió restaurar la imagen del país, desarrollar infraestructuras y mejorar la vida de los pobres.

Más de una quinta parte de la población vive con menos de 2,15 dólares al día, según el Banco Mundial.

Estos comicios son los primeros organizados sin la presencia de la misión de Naciones Unidas en Liberia, creada en 2003 para garantizar la paz después de las guerras civiles que causaron más de 250.000 muertos entre 1989 y 2003, y cuyo recuerdo se mantiene vivo.

