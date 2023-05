Georgi Gospodinov gana el International Booker al que aspiraba 'Boulder' de Eva Baltasar

La novela 'Time Shelter' del b√ļlgaro Georgi Gospodinov ha ganado el International Booker Prize 2023 al que tambi√©n aspiraba 'Boulder', de Eva Baltasar, primera obra escrita en catal√°n que optaba a ganar el prestigioso galard√≥n que se ha fallado la noche de este martes en Londres.

La presidenta del jurado del International Booker, la escritora Leila Slimani, ha destacado la "variedad" de las obras finalistas, y ha subrayado que la elección del ganador no ha sido fácil.

La traducción al inglés que había hecho posible que 'Boulder' --publicada originalmente en catalán por Club Editor-- haya sido finalista al International Booker Prize es obra de Julia Sanches, publicada en la editorial londinense And Other Stories.

Los otros finalistas al International Booker Prize 2023 eran, adem√°s de la novela de Eva Baltasar, 'Whale', de Cheon Myeong-kwan; 'The Gospel according to the New World', de Maryse Cond√©; 'Standing Heavy', de GauZ, y 'Still Born', de Guadalupe Nettel --publicada originalmente en castellano por Anagrama con el t√≠tulo 'La hija √ļnica'--.

El International Booker Prize se otorga anualmente a la mejor obra de ficción que se haya traducido al inglés y que se haya publicado en Reino Unido e Irlanda, y galardona a autores y traductores a partes iguales: 50.000 libras a repartir entre los ganadores y 5.000 entre los nominados en la 'shortlist'.

Europa Press