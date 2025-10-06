Georgia acusa a cinco líderes de protestas de conspirar para derrocar al Gobierno y promete más detenciones

Por Felix Light

TBILISI, 6 oct (Reuters) -

La fiscalía georgiana acusó el lunes a cinco opositores de intentar derrocar al Gobierno, después de que las protestas del sábado culminaran en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la capital de este país del Cáucaso Sur de 3,7 millones de habitantes.

Los partidarios de la oposición georgiana se manifestaron el sábado en el centro de Tiflis, y algunos líderes prometieron una "revolución pacífica" el día de las elecciones locales, boicoteadas por los principales bloques de la oposición.

Minutos antes del cierre de las urnas, un grupo más reducido de manifestantes intentó tomar el palacio presidencial, antes de ser repelidos por la policía antidisturbios con gases y cañones de agua.

Los cargos contra los cinco hombres conllevan una pena máxima de nueve años de prisión. Las autoridades han afirmado que las protestas representaban un intento de tomar el poder. Georgia lleva más de un año sacudida por las protestas, en las que los partidarios de la oposición acusan al partido gobernante, Sueño Georgiano, de autoritarismo y de querer arrastrar al país, que en su día fue uno de los Estados sucesores de la Unión Soviética más proccidentales, de vuelta a Rusia, acusaciones que el partido rechaza.

El movimiento de protesta ha disminuido en los últimos meses, aunque las manifestaciones nocturnas siguen bloqueando la céntrica avenida Rustaveli de Tiflis.

En octubre de 2024, Sueño Georgiano obtuvo una cómoda victoria en las elecciones parlamentarias. La oposición dijo que el resultado había sido fraudulento; las autoridades georgianas afirmaron que los comicios habían sido libres y justos.

Bajo Sueño Georgiano, los lazos con los países occidentales se han deteriorado. En noviembre, el partido anunció que congelaba las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, interrumpiendo bruscamente lo que lleva siendo durante mucho tiempo un objetivo nacional.

Sueño Georgiano afirma que no es prorruso y que quiere ingresar en la UE, pero manteniendo la paz con Moscú y preservando lo que denomina los valores cristianos ortodoxos tradicionales de Georgia. En general, se considera que el partido está controlado por el multimillonario ex primer ministro Bidzina Ivanishvili, sancionado por Estados Unidos por su promoción de los intereses rusos. (Información de Felix Light; edición de Andrew Osborn; edición en español de Paula Villalba)