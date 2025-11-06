Georgia acusa a figuras clave de la oposición de intentar derrocar al Gobierno

Por Lucy Papachristou

TIFLIS, 6 nov (Reuters) - La fiscalía georgiana acusó a ocho figuras de la oposición, entre ellas el encarcelado expresidente Mikheil Saakashvili, de conspirar para derrocar al Gobierno y ayudar a potencias extranjeras, una medida que sin duda agravará la preocupación por la democracia en este país candidato a la Unión Europea.

Uno de los principales bloques de la oposición, que el partido gobernante Sueño Georgiano pretende ilegalizar, describió la decisión de la fiscalía de incoar un proceso penal como "un intento de establecer una dictadura al estilo ruso" y prometió resistencia.

La actuación de la fiscalía se produce dos días después de que la UE acusó en su informe anual sobre la ampliación de un "grave retroceso democrático" en Georgia y afirmó que la ex república soviética se considera ahora un país candidato "sólo de manera nominal".

En un comunicado, la fiscalía anunció varios cargos contra las ocho personas, entre ellos sabotaje, ayuda a intereses extranjeros hostiles a Georgia y un llamado al derrocamiento del Gobierno.

Se piden penas de hasta 15 años de cárcel para los opositores, seis de los cuales ya están en prisión por otros cargos.

En el comunicado se acusa a tres de los políticos de facilitar información sobre los vínculos económicos y de seguridad de Georgia con Rusia a gobiernos extranjeros no especificados "con el fin de crear una base artificial para imponer sanciones internacionales".

Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, ha estrechado en los últimos años los lazos económicos con Rusia y se ha negado a imponer sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania en 2022. También ha suspendido las negociaciones de adhesión a la UE, aunque insiste en que sigue queriendo que Georgia, una nación de 3,7 millones de habitantes, se una al bloque.

La semana pasada, Sueño Georgiano anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional para prohibir tres grupos opositores por considerar que suponen "una amenaza real para el orden constitucional".

