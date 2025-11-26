Georgia.- Condenan a un año y medio de cárcel a un líder de la oposición georgiana por lanzar agua a un juez

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Georgia ha condenado este miércoles a un año y medio de cárcel al líder opositor Nika Melia por arrojar agua e insultar al juez de su juicio en mayo de este año, en el que fue condenado a ocho meses de prisión por negarse a comparecer en una comisión de investigación parlamentaria.

Esta nueva sentencia está relacionada con lo ocurrido durante la audiencia del 30 de mayo, en la que comparecía tras ser detenido por negarse a comparecer ante esta comisión de investigación. Después de ofrecer su versión de los hechos, afeó al juez no estar prestándole la atención debida, momento en el que le arrojó agua de una botella e insultó, según ha recogido el portal de noticias Civil.

Melia es líder del partido Ahali, una de las cuatro fuerzas que bajo el paraguas de Coalición para el Cambio se presentó a las elecciones parlamentarias de octubre de 2024, quedando en segundo lugar por detrás del oficialista Sueño Georgiano, resultados que, al igual que la mayoría de la oposición, el grupo no reconoció.

El opositor es uno de los que han sido acusados aún estando encarcelado de varios delitos, entre ellos el de rebelión e incitación a la revuelta, con motivo de las protestas que se han registrado en los últimos años en todo el país contra el Gobierno, al que acusan de una deriva autoritaria y afinidad con Rusia.