Georgia despide a Francia del Eurobasket, “Anteto” y Doncic avanzan a cuartos

Sorprendida por Georgia, Francia, subcampeona olímpica, fue eliminada este domingo en los octavos de final del Eurobasket (80-70), a diferencia de la Grecia de Giannis Antetokounmpo y de la Eslovenia de Luka Doncic, que aseguraron su boleto al Top-8.

Gran desilusión para los Bleus, privados de varios líderes y que fueron superados por una Georgia liderada por su capitán Tornike Shegelia (24 puntos, 8 rebotes).

Un pequeño terremoto en el planeta baloncesto, al igual que la eliminación de Serbia, con su superestrella Nikola Jokic, el sábado a manos de Finlandia.

Los dos inesperados vencedores se encontrarán en un cruce de cuartos sorprendente.

Grecia, por su parte, gestionó muy bien su partido contra Israel (84-79), amenazante pero que nunca encontró la clave, liderado por su estrella Giannis Antetokounmpo (35 puntos, 10 rebotes).

Tras causar sensación eliminando a España en la fase de grupos, se enfrentará a Lituania en cuartos.

Con un Luka Doncic sobresaliente (42 puntos), Eslovenia no cayó en la trampa de Italia (84-77).

A pesar de una ventaja cómoda, de 16 puntos al comienzo del último cuarto, los eslovenos pasaron algunos sustos al permitir que Italia, gracias especialmente a Simone Fontecchio (22 puntos), redujera el margen a un punto a más de tres minutos del final. Pero el base de los Lakers Doncic tomó entonces las riendas y los eslovenos regresaron al camino correcto para terminar sin problemas.

Eslovenia se enfrentará a Alemania en cuartos.

El seleccionador italiano Gianmarco Pozzeco anunció su salida del equipo al término del duelo: "Fue mi último partido al frente de la Nazionale, es mi decisión".

"Ya había tomado mi decisión y la había anunciado a la federación, ningún resultado me habría hecho cambiar de opinión, mis años en azzurro han sido los mejores de mi vida", añadió el carismático técnico, al frente de la selección desde junio de 2022.

Polonia también aseguró su boleto al derrotar a Bosnia (80-72) y se enfrentará a Turquía por un lugar en las semifinales.

-- Resultados de los octavos:

Domingo:

Polonia - Bosnia 80 - 72

Francia - Georgia 70 - 80

Italia - Eslovenia 77 - 84

Grecia - Israel 84 - 79

Sábado:

Turquía - Suecia 85 - 79

Alemania - Portugal 85 - 58

Lituania - Letonia 88 - 79

Serbia - Finlandia 86 - 92

- Programa de cuartos:

Martes:

Lituania - Grecia

Turquía - Polonia

Miércoles:

Alemania - Eslovenia

Finlandia - Georgia

