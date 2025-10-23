Georgia: El ex primer ministro georgiano Garibashvili admite haber recibido dinero de forma irregular

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Seguridad Estatal de Georgia (SSE) ha informado este miércoles de que el ex primer ministro Irakli Gharibashvili ha admitido durante un interrogatorio haber recibido dinero de forma irregular y ha asegurado que está colaborando con la investigación abierta en su contra por corrupción.

"En los próximos días se decidirá una medida preventiva en su contra", ha indicado el director de la Agencia Anticorrupción del Servicio de Seguridad del Estado, Emzar Gagnidze, en declaraciones a la prensa, sin aclarar si Gharibashvili está detenido.

Las recientes redadas realizadas por el Servicio de Seguridad Estatal en los domicilios de Garibashvili, del antiguo jefe del SSE Grigol Liluashvili o el ex fiscal general del país Otar Partsjaladze se saldaron con la incautación de casi siete millones de euros, casi 200 objetos de joyería, dispositivos electrónicos o lujosos cuadros.

Los investigadores también registraron los domicilios de otras ocho personas presuntamente vinculadas a una trama criminal relacionada con la corrupción de la que, por el momento, el Servicio de Seguridad Estatal no ha dado más detalles.

Garibashvili, quien fuera presidente del conservador partido del Gobierno, Sueño Georgiano, se convirtió en primer ministro de Georgia por segunda vez en 2021, si bien dimitió del cargo el 29 de enero de 2024, dando paso a Irakli Kobajidze como responsable del Ejecutivo.

El político de 43 años, que fue primer ministro entre 2013 y 2015, lideró en gran medida el giro antioccidental de Tiflis desde la invasión rusa de Ucrania. El exmandatario era ampliamente considerado como el lugarteniente más cercano del poderoso oligarca y líder del partido gobernante Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili.

El primer ministro del país y ahora mismo cabeza visible de la formación, Kobajizde, todavía no se ha pronunciado sobre estas redadas ni sobre las acusaciones de una posible purga interna vertidas por los críticos de la formación.