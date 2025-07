Georgia: La UE denuncia las "teorías conspirativas" sobre su relación con Georgia y los ataques a su embajador

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha reprobado este viernes la desinformación y las acusaciones sin fundamento vertidas en su contra por las autoridades de Georgia, así como las agresiones personales contra su embajador en el país, y ha instado a todos los actores implicados a trabajar de manera conjunta para un futuro común. "La Unión Europea rechaza y condena firmemente la desinformación y las acusaciones infundadas de las autoridades georgianas sobre el papel de la UE en Georgia (...) que afirman falsamente que la UE busca desestabilizar a Georgia, arrastrarla a la guerra o imponer los llamados 'valores no tradicionales' y constituyen un intento deliberado de engañar a la opinión pública", reza una nota del Servicio de Acción de Exterior de la Unión (SEAE). Desde Bruselas han lamentado que este tipo de mensajes no hacen sino dividir a la población y fortalecer "a quienes se oponen al camino democrático y europeo de Georgia" sirviéndose de narrativas y "teorías conspirativas al estilo ruso". Así las cosas, el SEAE ha subrayado la relevancia "vital" del rol que su embajador en el país desempeña en el "fomento" de las relaciones bilaterales entre la UE y Georgia y ha apelado a "todos los actores políticos" nacionales a no difundir desinformación, a eludir "ataques personales incendiarios" y a trabajar por "el futuro europeo de su población". "La UE ha sido un socio constante y fiable para Georgia. La UE reafirma su apoyo inquebrantable a la integridad territorial de Georgia y reitera su firme solidaridad con el pueblo georgiano y su disposición a seguir apoyándolos en su camino hacia un futuro europeo", concluye el comunicado. Las relaciones entre la Unión Europea y Georgia atraviesan en la actualidad un momento crítico ante la deriva democrática de las autoridades georgianas, que ha llevado al Parlamento Europeo a denunciar el avance autoritario en el territorio, apuntando que el gobernante Sueño Georgiano ha cooptado las instituciones de forma ilegal, por lo que ha reiterado la demanda para que se repitan las elecciones y para que la UE adopte sanciones contra los responsables, un paso que hasta ahora no ha podido dar por falta de consenso. Así las cosas, la Eurocámara ha exigido a la UE que dé pasos para imponer sanciones contra el país y meta en su 'lista negra' a los responsables de su deriva democrática, al tiempo que ha reclamado una revisión del Acuerdo de Asociación con Georgia.