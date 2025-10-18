Georgia. Los servicios de seguridad registran el domicilio del ex primer ministro Gharibashvili

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los servicios de seguridad georgianos han iniciado un registro de los domicilios del ex primer ministro Irakli Gharibashvili en el marco de una investigación todavía no especificada que sigue a una serie de arrestos de antiguos responsables del partido gubernamental Sueño Georgiano, contrarios a su actual líder y jefe del Gobierno, Irakli Kobajidze.

Los agentes también registraron ese mismo día del viernes las viviendas del antiguo responsable del Servicio de Seguridad Estatal, Grigol Liluashvili, y del ex fiscal general Otar Partsjaladze, de acuerdo con un comunicado publicado a última hora de este pasado viernes por la Fiscalía General del país.

"Hoy (por el viernes), en torno a las 10.00 de la mañana, se ha producido una operación simultánea y a gran escala en 22 localidades del país", ha confirmado la Fiscalía en un comunicado publicado en el portal de Gobierno georgiano, que pasa a confirmar los registros en los domicilios de los tres antiguos altos cargos, más en los de otras ocho personas no identificadas.

"Se incautaron diversos dispositivos electrónicos, documentación y gran cantidad de dinero en efectivo", añade la Fiscalía sin informar exactamente sobre el motivo de las redadas, y se limita a señalar que la investigación corre a cargo de los Departamentos Anticorrupción y de Seguridad del Estado del Servicio de Seguridad del Estado.

Cabe decir que el canal de televisión georgiano Formula TV informó, citando sus propias fuentes anónimas, de que el exjefe del Servicio de Seguridad del Estado Grigol Liluashvili (destituido de su cargo en abril) había mantenido contactos con organizadores de la gran protesta del 4 de octubre contra el Gobierno georgiano, que coincidieron con las elecciones municipales, boicoteadas por la oposición en medio de la crisis política que atraviesa el país, y que se saldó con más de 60 detenidos.

La UE, hay que recordar, ha dado por suspendidas las negociaciones de adhesión de Georgia después de que el bloque comunitario denunciara que Sueño Georgiano se ha convertido en el brazo ejecutor de las políticas de Rusia en el país, como una polémica ley de agentes extranjeros o una normativa contraria a los intereses de la comunidad LGTBI.