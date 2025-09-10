Georgia.- Nueve ONG instan a la UE a presionar a Georgia para que detenga la persecución de medios y sociedad civil

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y otras siete ONG han instado este miércoles a la Unión Europea y sus Estados miembros a presionar al Gobierno de Georgia para que "ponga fin a la persecución de la sociedad civil independiente y los medios de comunicación".

"La UE y sus Estados miembros deben responder urgentemente al intento del Gobierno georgiano de eliminar las organizaciones y los medios de comunicación independientes del país", ha afirmado la directora de incidencia política para Europa y Asia Central de HRW, Iskra Kirova.

Para la dirigente de la ONG, la actitud del Ejecutivo georgiano con estos actores "viola las obligaciones de Georgia en virtud de múltiples tratados de Derechos Humanos".

"Los Estados miembros de la Unión Europea deben alcanzar un consenso para presionar al Gobierno a fin de que cambie de rumbo", ha aseverado.

Bruselas ya condenó en agosto de 2025 la congelación por orden judicial de las cuentas bancarias de siete ONG acusadas en Georgia de financiar las protestas contra el Gobierno, que denunció como "otro asalto a los derechos fundamentales".

La Fiscalía de Georgia justificó las restricciones contra las ONG en que pagaron multas a manifestantes y compraron artículos de protección para ayudar a quienes salieron a las calles en 2024 para protestar contra el Gobierno de Irakli Kobajidze.

Las protestas estaban en parte motivadas por la decisión de Kobajidze de renunciar a las perspectivas de adhesión a la Unión Europea y de adoptar políticas más afines a Rusia.