Georgieva, del FMI, advierte que el conflicto en Oriente Medio podría elevar la inflación mundial

TOKIO, 9 mar (Reuters) -

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió el lunes sobre los riesgos de inflación derivados del conflicto en Oriente Medio y dijo que un aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, provocaría un aumento de 40 puntos básicos en la inflación mundial.

"Estamos viendo cómo la resiliencia se pone a prueba de nuevo con el nuevo conflicto en Oriente Medio", dijo Georgieva en un simposio organizado por el Ministerio de Finanzas de Japón.

"Mi consejo para los responsables de política monetaria en este nuevo entorno mundial es que piensen en lo impensable y se preparen para ello", dijo.

(Información de Makiko Yamazaki; edición de Tom Hogue; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)