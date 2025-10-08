Georgieva, del FMI, dice que los datos de EE.UU. indican cierta ralentización de la economía
LA NACION
WASHINGTON, 8 oct (Reuters) - Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo el miércoles que los últimos datos económicos indican una cierta ralentización de la economía estadounidense.
Georgieva, que intervino en un acto organizado por el Milken Institute, dijo que es fundamental que Estados Unidos trabaje para recortar su abultado déficit federal.
En un momento de gran incertidumbre económica, destacó que los países de todo el mundo necesitan tanto la agilidad del sector privado como buenos datos gubernamentales e instituciones fuertes para garantizar la igualdad de condiciones. (Reporte de Andrea Shalal; edición en español de Javier López de Lérida)
