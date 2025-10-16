Georgieva, del FMI, insta a los países a mantener el comercio como motor de crecimiento

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, instó el jueves a los países miembros a mantener el comercio como motor de crecimiento de la economía mundial a pesar de los nuevos aranceles del presidente Donald Trump.

Georgieva dijo en una rueda de prensa durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington que los países con grandes superávits externos, como China, necesitan depender más del consumo interno que de las exportaciones, mientras que los países con grandes déficits fiscales, como Estados Unidos, necesitan reducirlos. (Reporte de David Lawder y Andrea Shalal)