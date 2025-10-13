Georgieva: FMI seguirá presionando a economías del G-20 para que se centren en problemas de la deuda
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 13 oct (Reuters) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo el lunes que la entidad seguirá presionando a las principales economías del G-20 para que se centren en los persistentes problemas de deuda que lastran a las economías en desarrollo.
Georgieva, en su intervención en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, dijo que el impacto de los aranceles estadounidenses había sido menos dramático de lo esperado, pero que la incertidumbre seguía siendo elevada.
"El crecimiento es lento, la deuda es elevada y los riesgos de recesión financiera están ahí", dijo la funcionaria, añadiendo que el FMI está trabajando con el Banco Mundial para examinar los países con problemas de liquidez. (Reporte de Andrea Shalal; Editado en español por Javier Leira)
