Geoswift lanza Visa Direct para mejorar las ofertas de pagos transfronterizos en más de 30 países

Geoswift anunció hoy la integración de Visa Direct con la plataforma de pagos transfronterizos Geoswift. Visa Direct facilita los pagos a más de 140 países y territorios. La integración permitirá pagos en 32 países y territorios, con 13 monedas, cubriendo los principales mercados de Asia Pacífico, Norteamérica, Europa y Oriente Medio, con más planes en el futuro.

Bryan Ma, SVP, Head of Geoswift Global Payments, and Swapnil Mhasde, Head of Visa Direct Commercialization and Solutions, Asia Pacific, celebrating the launch in Singapore.

Geoswift es proveedor líder de servicios y soluciones de pagos transfronterizos a nivel mundial. Con más de dos décadas de innovación, se ha convertido en una marca de confianza en las áreas de B2B, educación, comercio electrónico, remesas y casos de uso de pagos de viajes. Raymond Qu, director ejecutivo de Grupo de Geoswift, señaló: "En Geoswift, nuestra visión siempre ha sido la de brindar soluciones de pagos transfronterizos a nuestros clientes. Nuestra sociedad con Visa mejora nuestro alcance global, empoderando a nuestros clientes para que logren sus objetivos comerciales con mayor eficacia a escala global".

Swapnil Mhasde, director de Comercialización y Soluciones de Visa Direct para Asia Pacífico, manifestó: "Confiamos en que esta alianza abrirá oportunidades nuevas para Geoswift en Asia Pacífico. La misión de Visa Direct es la de hacer que el movimiento de dinero sea más simple, más rápido, más seguro y rentable a través de un único punto de acceso que conecta a todos, en todo lugar".

Acerca de Geoswift

Geoswift es una innovadora compañía de tecnología de pagos globales que se especializa en pagos transfronterizos en Asia Pacífico. Desde su fundación en 2010, la marca Geoswift se ha convertido en sinónimo de innovación patentada, profunda experiencia en marcos normativos locales e internacionales, sólidas sociedades bancarias y una fuerte presencia global. Geoswift, que cuenta con licencias en los Estados Unidos, el Reino Unido y China, y goza del respaldo de una amplia red de pagos que abarca Asia Pacífico, Norteamérica y Europa, Oriente Medio y África, brinda soluciones de pago transfronterizo de extremo a extremo y personalizadas para un amplio espectro de industrias, incluidas educación, comercio electrónico, viajes y servicios financieros.

Su amplio paquete de productos incluye aceptación de pagos, pagos comerciales, divisas, cuentas comerciales multimoneda, soluciones de tarjetas y más. Con sede en Vancouver, Canadá, Geoswift posee oficinas regionales en Beijing, Hong Kong, Shanghái, San Francisco, Londres, Singapur y Shenzhen, donde ofrece soluciones de pago localizadas y eficientes a los clientes en todo el mundo.

