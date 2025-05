Gérard Depardieu es declarado culpable de agresión sexual y recibe una pena suspendida de 18 meses

PARÍS (AP) — La caída en desgracia de la estrella del cine francés Gérard Depardieu se ha completado.

Depardieu fue declarado culpable el martes de haber agredido sexualmente a dos mujeres en el set de una película que protagonizó en 2021 y se le impuso una sentencia de prisión suspendida de 18 meses. También fue multado con un total de 29.040 euros (alrededor de 32.350 dólares), y el tribunal solicitó que fuera registrado en la base de datos nacional de delincuentes sexuales.

El actor, de 76 años, fue condenado por haber manoseado a una decoradora de 54 años y a una asistente de 34 años durante el rodaje de “Les Volets Verts” (“Las Persianas Verdes”). El caso está ampliamente considerado como una prueba clave después del #MeToo de cómo abordan la sociedad francesa y su industria cinematográfica las acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucran a figuras prominentes.

Depardieu, quien ha negado las acusaciones, no asistió a la audiencia en París. El abogado de Depardieu dijo que su cliente apelaría la decisión.

“Es la victoria de dos mujeres, pero es la victoria de todas las mujeres más allá de este juicio”, dijo Carine Durrieu-Diebolt, la abogada de la decoradora. “Hoy esperamos ver el fin de la impunidad para un artista en el mundo del cine. Creo que con esta decisión ya no se puede decir que él no es un abusador sexual. Y hoy, mientras se inaugura el Festival de Cine de Cannes, me gustaría que el mundo del cine pensara en las víctimas de Gérard Depardieu".

La larga y célebre carrera de Depardieu —él dijo al tribunal que ha hecho más de 250 películas— lo ha convertido en un gigante del cine francés. Fue nominado al Oscar en 1991 por su interpretación del espadachín y poeta Cyrano de Bergerac.

Durante el juicio de cuatro días en marzo, Depardieu rechazó las acusaciones, diciendo que él “no es así”. Reconoció que había usado un lenguaje vulgar y sexualizado en el set de rodaje y que agarró las caderas de la decoradora durante una discusión, pero negó que su comportamiento fuera sexual.

Las dos acusadoras testifican en el tribunal

La decoradora describió la presunta agresión, diciendo que el actor la aprisionó entre sus piernas cuando ella pasaba por un pasillo estrecho.

Ella dijo que él le agarró las caderas y luego comenzó a “palpar” su trasero y “delante, alrededor”. Pasó sus manos cerca de sus nalgas, caderas y área púbica para mostrar lo que supuestamente experimentó. Dijo que luego él le agarró el pecho.

La mujer también testificó que Depardieu utilizó una expresión obscena para pedirle que tocara su pene y sugirió que quería violarla. Ella le dijo al tribunal que la actitud tranquila y colaboradora del actor durante el juicio no se parecía en nada a su comportamiento en el trabajo.

La otra demandante, una asistente, dijo que Depardieu le manoseó las nalgas y los pechos durante tres incidentes separados en el set de rodaje.

La Associated Press no identifica por nombre a personas que reportan agresiones sexuales a menos que consientan ser identificadas. Ninguna de las mujeres lo ha hecho en este caso.

El fiscal solicitó una sentencia de prisión suspendida

La fiscalía de París había solicitado que Depardieu fuera declarado culpable y se le impusiera una sentencia de prisión suspendida de 18 meses y una multa de 20.000 euros (22.200 dólares). El fiscal denunció la “negación total y falta de autocrítica” del actor.

Algunas figuras del mundo del cine francés han expresado su apoyo a Depardieu. Los actores Vincent Perez y Fanny Ardant estuvieron entre los que se sentaron de su lado en la sala del tribunal.

Depardieu ha sido acusado públicamente o en denuncias formales por conducta inapropiada por más de 20 mujeres, pero hasta ahora solo el caso de agresión sexual ha llegado a los tribunales. Algunos otros casos fueron desestimados por falta de pruebas o porque habían prescrito.

El actor podría tener que enfrentar otros procedimientos legales pronto.

En 2018, la actriz Charlotte Arnould lo acusó de violarla en su casa. Ese caso sigue activo, y en agosto de 2024 los fiscales solicitaron que vaya a juicio.

Durante más de medio siglo, Depardieu se erigió como una figura imponente en el cine francés, un titán conocido por su presencia física dominante, instinto, sensibilidad y notable versatilidad.

Un bon vivant que superó dificultades del habla y una juventud turbulenta, Depardieu saltó a la fama en la década de 1970 y se convirtió en uno de los actores más prolíficos y aclamados de Francia, interpretando una amplia gama de personajes, de forasteros combativos a figuras profundamente introspectivas.

Samuel Petrequin contribuyó a este despacho.