Gerard Depardieu se enfrentará a un juicio acusado de violar a la actriz Charlotte Arnould

Por Makini Brice

PARÍS, 2 sep (Reuters) - El actor Gerard Depardieu, uno de los rostros más destacados del cine francés, se enfrentará a un juicio por cargos de violar a la actriz Charlotte Arnould en 2018, lo que supone un nuevo golpe para su reputación tras haber sido condenado por agresión sexual a principios de este año.

Arnould, de 29 años, actriz y exbailarina de ballet conocida por su trabajo en teatro y doblaje, acusó por primera vez a Depardieu de violación en 2018, alegando que las agresiones ocurrieron en su casa de París en dos ocasiones distintas cuando ella tenía poco más de 20 años.

La fiscalía de París confirmó el martes que un juez de instrucción había dictaminado que el caso debía ser remitido a un tribunal después de que Arnould publicara la noticia en su cuenta de Instagram. No se ha fijado ninguna fecha para el juicio.

Los abogados de Arnould y Depardieu no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Aunque su caso fue inicialmente archivado, se reabrió en 2020 y los magistrados investigadores pusieron a Depardieu bajo investigación formal en 2022.

"Creo que me cuesta darme cuenta de lo enorme que es esto. Estoy aliviada", ha escrito Arnould en Instagram.

La actriz se ha convertido en una figura destacada del movimiento #MeToo en Francia, expresando su solidaridad con otras víctimas de agresiones sexuales y exigiendo responsabilidades en la industria del cine.

Depardieu, de 76 años y que ha protagonizado decenas de películas en francés, saltó a la fama en 1974 con "Les valseuses". Ha estado en el foco de un creciente número de acusaciones de agresión sexual en los últimos años.

Arnould estuvo presente en la sala del tribunal en mayo, cuando Depardieu fue declarado culpable en otro caso de agresión sexual a dos mujeres en un rodaje y condenado a 18 meses de prisión con suspensión de pena.

Durante ese juicio, el abogado de Depardieu la llamó mentirosa en la sala.

En su publicación en Instagram del martes, Arnould se refirió a esos comentarios, calificando la defensa de Depardieu de "indignante y (...) absolutamente innecesaria para descubrir la verdad." (Información de Makini Brice; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Javier Leira)