Gerard Piqué: "El Barça está en modo supervivencia, pero sin descartar los títulos"

El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué valoró esta madrugada su vida tras dejar el fútbol profesional, algo que echa "cero" de menos", ya que es una etapa que ya "ha pasado", centrado ahora en otros proyectos empresariales, como la 'Kings League', al mismo tiempo que aseguró que su exequipo está "en modo supervivencia, pero sin descartar los títulos".

"Echo cero de menos el fútbol. Es una etapa de mi vida que ha pasado. Cuando tomas la decisión de irte, la tomas, en esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco. Me fue increíblemente bien, mejor de lo esperado. Estoy muy orgulloso de lo vivido. Ni soñando me habría salido tan bien, pero quedarme en el pasado sería un error", declaró Piqué en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena SER.

Sobre su exequipo, Piqué muestra "cierta preocupación", ya que la situación económica "no es la mejor", pero cree que están "en buenas manos", con un presidente y una junta que "saben lo que hacen". "Estamos en modo supervivencia, pero sin descartar los títulos. Hay que seguir ganando. La historia te empuja a competir cada año y levantar copas, aunque económicamente no eres del todo competitivo", valoró.

Con el club lo dejó "todo arreglado" al marcharse, y ahora no le deben "nada", pero no cree que se lo hayan "perdonado", ya que pese a "tener firmado" un año y medio más, no jugó. "La decisión de irme fue mía. No tenía sentido pedir nada, porque cobré lo que merecía mientras jugué", explicó.

Sobre el Real Madrid, Piqué entendió siempre que era una rivalidad en la que "le iba todo" como jugador, y es algo que "siempre" vivió y transmitió. "Desde fuera sigo deseando que pierda siempre, pero no estoy al día a día para valorar si hace las cosas bien o mal, si es favorito o no", argumentó.

Sobre el regreso de Leo Messi, que finalmente no se materializó, al Barça, el exfutbolista apuntó que, a nivel económico, la decisión "más natural" para el argentino era el mercado en EE.UU. "En Miami hay mucho latino, se habla mucho español y la adaptación será fácil para él", analizó.

El gran proyecto del barcelonés es la Kings League, que cree que acabará "involucrando a padres y abuelos", ya que pese "todo se reduce a poner la pelota dentro de la portería". "Acabará llegando a generaciones de entre 40 y 60 años que ahora mismo no han escuchado hablar del producto", aseguró.

"Somos un producto distinto y nos hemos distanciado del fútbol. No nos queremos ni comparar con el fútbol. Ni podemos ni queremos, somos dos realidades totalmente distintas", expresó.

Su próximo objetivo es expandir la Kings League, creando entre ocho y diez ligas a nivel mundial que terminen juntándose a final de temporada para jugar en una competición internacional. "En España se nos ha quedado pequeño hasta el pabellón en el que jugamos, lo llenamos solo con invitaciones", repitió.

Finalmente, el exjugador valoró los pitos que ha recibido durante su carrera, pidiendo a la gente que "exprese lo que quiera". "Que me piten a mí siempre me ha gustado, porque lo más jodido en la vida es la indiferencia. Que entres en un sitio y la gente no sepa nada", concluyó.

Europa Press