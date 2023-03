Gerard Piqué: "El Barça no ha comprado árbitros, pondría la mano en el fuego"

Sobre la "época dorada" con Guardiola: "Fuimos muy superiores y no dependíamos del árbitro"

BARCELONA, 14 Mar. 2023 (Europa Press) -

El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró este martes que el Barça "no ha comprado árbitros" y que pondría la mano en el fuego por ello, y del 'caso Negreira' --al que no conocía y del que no supo nada en su larga etapa en la entidad-- lamentó la campaña de desprestigio que hay en contra de un Barça y, en concreto, las dudas sobre la "época dorada" de títulos, en la época de Pep Guardiola o Luis Enrique Martínez, por ejemplo.

"No se han comprado árbitros y pondría la mano en el fuego. Conozco al club, sé las cosas que se hacen bien y las que no se hacen tan bien. Pero si quieres comprar a un árbitro, es tan fácil como hacerlo en negro con un sobre de dinero y dárselo, y se acabó", apuntó Piqué en una entrevista en 'El món a RAC1' recogida por Europa Press.

En este sentido, añadió que no tendría "lógica" querer comprar a José María Enríquez Negreira para controlar al estamento arbitral. "No vas al CTA a pagar un sueldo público, porque se acabará sabiendo, y pensar que con ese señor podrás condicionar a 30 árbitros de Primera. No tiene ninguna lógica" ,expresó.

"A partir de ahí, a las conspiraciones y campañas estamos totalmente acostumbrados. Pero por mucho que quieran ensuciar el nombre del Barça, aquella fue una época dorada en la que éramos muy superiores. No solo por los títulos ganados, sino por cómo. Puedes revisar partidos, Ligas, Copas, todo. Fuimos muy superiores y no dependíamos del árbitro, ni para lo bueno ni para lo malo", aseguró defendiendo los títulos que, con él, ganó el Barça.

En cuanto a que el Real Madrid se vaya a personar en el caso, lo vio hasta comprensible. "Todos los clubes se habían posicionado en contra, mediante LaLiga. El Real Madrid era el único que no, entiendo el por qué no y por qué al final sí lo hacen, por presión de la afición. Es más ruido que otra cosa. Tengo mucha confianza en mi club y en la gente que lo lleva ahora mismo", aseguró.

A nivel personal, negó haber conocido ni saber nada de Negreira. "Obviamente, no, no sabemos nada. Lo de los informes es más de cara al entrenador y 'staff'. Los jugadores que llevan años, ya sabes cómo son los árbitros. Los entrenadores, sobre todo los nuevos, sí necesitan saber de qué pie calza cada árbitro. Yo no sé si el trabajo de ese señor era ese o no. No le conocí ni a él ni a su hijo", reiteró.

Europa Press