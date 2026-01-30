Gerente general de Ravens Eric DeCosta: el nuevo entrenador Jesse Minter 'nos impresionó'

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Por mucho que Jesse Minter pareciera una elección obvia para dirigir a los Ravens de Baltimore, aún tenía que demostrar que estaba listo para la codiciada vacante de entrenador.

Luego se presentó para una entrevista en persona.

"Simplemente nos dejó impresionados", dijo el gerente general Eric DeCosta. "Si bien su entrevista por Zoom había sido muy buena, creo que pasar tiempo con él en Baltimore fue aún más valioso. Creo que en ese momento, mientras estaba conmigo en mi oficina, comencé a imaginar a Jesse como nuestro entrenador en jefe y cómo podría ser eso".

Ahora Minter tiene el trabajo, y con él la tarea de reemplazar a John Harbaugh al frente de un equipo que hace apenas unos meses era considerado favorito para el Super Bowl. Minter, de 42 años, regresa a la franquicia donde estuvo en el personal defensivo durante cuatro temporadas, de 2017 a 2020.

Desde entonces, ha sido coordinador defensivo para Vanderbilt, Michigan y los Chargers de Los Ángeles.

Los Ravens presentaron a Minter en una conferencia de prensa realizada el jueves.

La vacante en Baltimore fue considerada quizás la más atractiva de este ciclo, gracias en gran parte a la presencia de Lamar Jackson, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL como mariscal de campo. Aunque las penurias de Jackson después de una lesión fueron una gran razón por la que los Ravens no llegaron a los playoffs esta temporada, la defensa también cargó con parte de la culpa.

Así que tenía sentido considerar a Minter, dada su experiencia entrenando a las defensivas y al hecho de que conocía a los Ravens.

"Cuando escuché el nombre de Jesse como posible candidato, me costó imaginar a Jesse como es, porque mi experiencia con Jesse fue principalmente en el draft hace años cuando estaba encargado de todos los chicos de la parte inferior del tablero en la secundaria. Simplemente nunca lo pensé de esa manera", dijo DeCosta. "Pero al verlo el año pasado —jugamos contra (los Chargers)— y al ver esa defensa, pensé: ‘¡demonios, éste es un buen equipo!’. Ésta es una defensa realmente buena. Jesse está haciendo un trabajo increíble'".

Minter dijo que el trabajo en Baltimore era el que quería, y aunque cualquier nuevo entrenador podría decir eso, hay muchas razones para creerle.

"Realmente no tienes idea de qué empleos estarán disponibles. A medida que te acercas al medio y al final de la temporada, sientes que podrías ser un candidato", dijo Minter. "Pero cuando esta plaza se abrió, se convirtió en la indicada para mí, y esto era lo que quería. Pasé por el proceso inicial con muchos equipos diferentes, pero a medida que pude reconectar con personas en esta organización, y conociendo la historia, conociendo la tradición, conociendo la columna vertebral de la organización, en lo que está construida, no había mejor lugar para mí".

