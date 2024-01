El exjugador y antiguo segundo entrenador del Atlético de Madrid Germán 'Mono' Burgos tiene claro que el Atlético de Madrid "va a salir campeón" de la Copa del Rey 2023-2024, tras eliminar al Real Madrid en octavos de final, y con el Sevilla FC como próximo rival en cuartos.

"Son finales adelantadas, para mí el Atlético de Madrid sale campeón, ya me la jugué la otra vez. Lo que no quiero es que vayan a apostar corriendo, no sé si va a pasar, pero el deseo es ese", destacó el técnico tras el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey en Las Rozas.

El argentino dijo que analiza de manera "diferente" los partidos desde que es primer entrenador. "Ahora, veo otras cosas, es decir, mis equipos no juegan igual que el Atleti, pero a mí me gusta cuando gana", remarcó.

"El Sevilla viene atravesando ya desde el año pasado problemas que lo han situado abajo, salvo lo de Mendilibar, que ha estado muy bien y salió campeón. Pero vuelve a estar incómodo otra vez en un lugar donde no le corresponde por plantilla. Es un 'reloj' peligroso, por supuesto que sí", afirmó el técnico sobre el próximo rival copero del conjunto colchonero.

El exfutbolista argentino considera que "siempre" habla desde "lo futbolístico", en relación a su crítica al Atlético tras la derrota en la Supercopa. "Yo soy entrenador y solamente observé un detalle, pero también dije que antes que el que ganara ese partido de Supercopa iba a salir campeón, y así terminó siendo", concluyó.