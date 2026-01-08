Gerson regresa al fútbol brasileño con el Cruzeiro

El mediocampista internacional brasileño Gerson jugará con el Cruzeiro, tras pasar seis meses en el fútbol ruso con el Zenit de San Petersburgo, confirmó este jueves el propietario del equipo de Belo Horizonte.

Según la prensa local, el Cruzeiro pagará 27 millones de euros (31,4 millones de dólares) por el fichaje, aunque el monto podría ascender a 30 millones por cláusulas por objetivos.

El jugador firmará contrato por cuatro años, de acuerdo con las publicaciones periodísticas.

Gerson "llega mañana (viernes)", dijo el propietario del Cruzeiro, Pedro Lourenço, consultado por periodistas.

El mediocampista de 28 años fichó en julio por el Zenit, que había pagado 25 millones de euros por la rescisión del contrato que tenía en ese momento con el Flamengo.

Ha jugado 15 partidos con el equipo ruso en la temporada 2025-2026.

Fue una nueva etapa para Gerson en Europa, luego de pasos previos con Roma y Fiorentina en Italia y Olympique de Marsella en Francia.

Conducido por el exseleccionador de Brasil Tite, el Cruzeiro disputará la Copa Libertadores 2026, tras ubicarse en el tercer lugar del Brasileirão el año pasado. Entonces bajo la dirección del portugués Leonardo Jardim, la Raposa quedó por detrás del campeón Flamengo y el Palmeiras.

Con el Fla, Gerson ganó la Libertadores en 2019, la Recopa Sudamericana en 2020 y el Brasileirão en 2019 y 2020, entre otros títulos.

El mediocampista está en la órbita del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ya ha integrado convocatorias del extécnico del Real Madrid, Bayern de Múnich y Milan.

"Escogió el proyecto correcto. Viene la Copa del Mundo, en junio, y aquí el jugador va a estar más cerca", declaró a periodistas el agente André Curry, intermediario en la negociación.