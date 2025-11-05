Gestamp cae tras unos resultados bajo lo esperado y la debilidad en Europa y Norteamérica

Las acciones de Gestamp Automoción

caen un 8% después de que los resultados del tercer trimestre del fabricante español de componentes de automoción no alcanzaran las estimaciones.

El beneficio neto de Gestamp en el tercer trimestre fue de 29,9 millones de euros (US$34,9 millones), un 4% menos que el consenso del mercado, según Renta 4.

Según Álvaro Aristegui Echevarría, analista de Renta 4, los ingresos de Gestamp en los nueve primeros meses del año se vieron afectados por la debilidad en Europa Occidental y Norteamérica.

Aristegui añade que "la preferencia de la compañía por preservar los márgenes en contraposición al crecimiento en el entorno de mercado actual" también ha pasado factura.

Las acciones se encaminan a su peor día desde noviembre de 2022.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de María Bayarri Cárdenas)