Gestha plantea subir la fiscalidad al gasóleo y el IVA a pisos turísticos para recaudar 1675 millones extras

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, plantean medidas como aumentar el impuesto especial del gasóleo, aplicar el IVA a los pisos turísticos o introducir un nuevo tipo en el Impuesto de Sociedades para las socimis, entre otras, para cumplir el compromiso con la Comisión Europea de reducir este año el importe de los beneficios fiscales en una décima de PBI, unos 1675 millones de euros.

En un comunicado, han indicado que el Gobierno tiene tres vías para cumplir su compromiso con la Comisión Europea y han destacado que en el primer semestre de este año ya se han recuperado 2960 millones, principalmente por la reversión de las rebajas de los impuestos a la energía (1503 millones), la recuperación del IVA de los alimentos (unos 850 millones) y el incremento de los impuestos sobre el tabaco, que junto con el nuevo Impuesto sobre los Líquidos para cigarrillos electrónicos exigible desde el 1 de abril, ha aportado unos 157 millones.

Sin embargo, han expuesto que el Ministerio de Hacienda podría contar con una medida demandada por la Comisión Europea para reducir los beneficios fiscales si el Gobierno logra una mayoría parlamentaria para aumentar el impuesto especial del gasóleo hasta un máximo de 11,33 céntimos de euro (IVA incluido) por litro para equipararlo con el de la gasolina, como ya aplican buena parte de los países de la Unión Europea, lo que podría suponer una recaudación adicional de 1162 millones de euros anuales.

El Gobierno también podría añadir una parte mayor o menor de los 391 millones anuales de la exención de los premios de Loterías, según se reduzca más o menos el umbral vigente de 40.000 euros.

No obstante, Gestha reconoce la dificultad del Gobierno para convencer a los socios parlamentarios de aumentar el impuesto especial del gasóleo que está pendiente desde 2021 y que en noviembre pasado volvió a excluirse, por falta de apoyos, del último paquete fiscal remitido al Congreso.

En esta línea, Gestha ha recordado que España recibió el quinto desembolso del Plan de Recuperación por más de 23.000 millones este agosto, si bien 460 millones quedaron pendientes de pago hasta la aprobación de la modificación de la fiscalidad del gasóleo, uno de dos hitos comprometidos por España para el quinto desembolso, que no se han cumplido.

PISOS TURÍSTICOS Y SOCIMIS

La tercera vía que encuentran los técnicos del Ministerio de Hacienda son otras medidas estructurales en trámite parlamentario en sendas proposiciones de Ley del PSOE y de Esquerra Republicana de Catalunya, que tienen en común la aplicación del IVA a los pisos turísticos o la introducción de un nuevo tipo en el Impuesto de Sociedades para las socimis, empresas inmobiliarias, que no destinen una parte sustancial de sus viviendas a alquileres a precio asequible, entre otras.

Sin embargo, han advertido de que, con el calendario parlamentario avanzado, ambas iniciativas difícilmente entrarían en vigor en 2025 y se aplicarían, en el mejor de los casos, a partir de 2026.

"El Gobierno tiene varias alternativas para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, algunas medidas consensuadas en el ámbito europeo que, de aprobarse, reforzarían la recaudación de forma eficaz e inmediata para consolidar las cuentas públicas y aumentar de manera sostenible el gasto público en políticas de refuerzo del Estado del bienestar", ha indicado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.