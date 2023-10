El presidente de la comisión que organizó las primarias de la oposición venezolana, Jesús María Casal, acudió este lunes a la fiscalía para declarar en calidad de "investigado" por un caso de presunto fraude abierto contra esta elección interna.

Casal, abogado y profesor universitario, llegó poco antes de las 11h00 (15h00 GMT) estipulada en la boleta de citación, constató la AFP. No habló a la prensa.

También está previsto que presten testimonio en la sede principal del Ministerio Público Mildred Camero, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), y Roberto Abdul-Hadi, un suplente en la directiva.

La fiscalía investiga denuncias de presunto fraude en este proceso celebrado el domingo 22 de octubre, que tuvo una sorpresiva participación de 2,4 millones de personas y en el que arrasó la liberal inhabilitada María Corina Machado.

El chavismo no obstante asegura que las cifras fueron infladas y exigió una investigación de la justicia.

Los tres citados serán interrogados por fiscales con competencia en "materia contra legitimación de capitales, delitos financieros y económicos", según la boleta de citación publicada en redes sociales por Saab la semana pasada.

Saab adelantó que pudieron cometerse delitos de usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

"No me siento mal, no tengo complejo de culpa. Lo que (el fiscal) dice es diferente a lo que hicimos en realidad, pero esas serán materias que se discutirán en el tribunal", dijo Camero a la AFP el jueves pasado.

Miembros de las juntas regionales que organizaron las primarias en otros estados del país también fueron citados en sedes provinciales de la fiscalía.

La primaria no contó con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, después de meses de evasivas, finalmente propuso a último minuto posponer el evento un mes para poder organizarlas.

La votación y el escrutinio fueron manuales, y según el último boletín de la CNP, Machado, del ala más radical de la oposición, obtuvo el 92% de los votos.

