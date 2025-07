Gestores sanitarios resaltan el "éxito" del modelo español de colaboración público-privada

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), Luis Mendicuti, ha calificado como "un éxito" el modelo español de colaboración público-privada en materia de Sanidad, en un encuentro organizado por Europa Press y en colaboración con Novo Nordisk. "Estos modelos como Muface, como estos PPP, el modelo Alzira, son modelos de éxito (...) pero siempre están en entredicho", ha declarado Mendicuti, quien también ha puesto como ejemplo el modelo balear, en el que la administración tiene en cuenta todos los recursos disponibles a la hora de derivar a pacientes a centros públicos o privados. Asimismo, ha hablado sobre el modelo de colaboración para detectar pacientes potencialmente donantes de órganos o tejidos, o uno que existe en la Comunidad de Madrid sobre vacunación en hospitales privados. Desde otros países se mira a España y a estos modelos "con mucha curiosidad y casi con entusiasmo", según Mendicuti, quien ha subrayado que la colaboración público-privada se desarrolla "con absoluta normalidad" en ámbitos como el farmacéutico o el tecnológico. Sin embargo, ha opinado que siempre surgen una serie de "prejuicios" y polémicas "ideológicas" cuando se habla de cooperación en materia de asistencia sanitaria, lo que dificulta trabajar de forma conjunta "con normalidad" en estos ámbitos. "Es indiscutible el papel de complementariedad de la sanidad privada. No venimos a sustituir a la sanidad pública, estamos para ayudar donde sea necesario (...) lo que se demanda de las administraciones públicas es quizás cierta planificación", ha subrayado. Por su parte, el consejero delegado de ASISA, Enrique de Porres, ha señalado que el mencionado interés de otros países por este modelo tiene que ver con que las aseguradoras en España se encargan directamente de gestionar el servicio sanitario, mientras que en gran parte del extranjero tienen un papel de intermediario financiero. "Estas características hacen que seamos un par ideal para las administraciones publicas, por estar especializadas en la gestión de costes", ha añadido De Porres, tras lo que ha señalado que para hacer frente a retos como el envejecimiento de la población o el aumento de la cronicidad de las enfermedades es necesario conseguir un aumento de la financiación privada. CRITERIOS PARA DIRIGIR LA INVERSIÓN Para lograrlo, De Porres ha apuntado hacia el establecimiento de una serie de criterios que permitan dirigir esta inversión, así como establecer el "papel" que va a jugar la estructura asistencial privada en colaboración con la pública. "La colaboración con la industria privada es absoluta, y casi toda la investigación se hace a través de la privada. Pero la preocupación en el sector sanitario tiene que ver más con el mundo de la prestación asistencial, donde el peso de lo público es tan importante que, entre comillas, asfixia al sector privado, y ahí es donde los niveles de colaboración dejan bastante que desear", ha recalcado. El director de Estrategia del Grupo Viamed Salud, Manuel Arnot, ha coincidido en que los hospitales privados deben tener un rol de "apoyo" al sistema sanitario, aunque ha "echado en falta" una mejor planificación de esta colaboración, así como de un "marco muy claro" sobre el que "jugar". Tras ello, ha elogiado a la Comunidad de Madrid por ser el "gran modelo de éxito" de este tipo de colaboración, lo que ha dado lugar a "un menor tiempo de listas de espera quirúrgicas", todo ello gracias a un enfoque "absolutamente único e integral" con todos los actores del sistema sanitario. El consejero delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, José Nieves, ha acentuado por su parte que no se trata de que la sanidad privada y la pública se necesiten la una a la otra, sino que son parte de "un mismo ecosistema" que, en el caso de Madrid, es uno de los "mejores" de España y de Europa. En ese sentido, ha resaltado el continuo "crecimiento" del gasto sanitario en la Comunidad de Madrid, lo que ha permitido comenzar la construcción de 34 nuevos centros de salud y mejorar así el "extraordinariamente valioso" sistema sanitario que ya existía. Otra de las claves para lograr esta "excelencia" consiste en invertir en investigación y en docencia, pues sin ellas "no se tendrá asistencia de calidad". Por último, Nieves también ha abogado por "compartir" tanto el éxito como los riesgos de en materia de inversión y gestión sanitaria, pues el valor de la colaboración público-privada reside en "mejorar" la asistencia a los pacientes.

