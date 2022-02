Gestos de solidaridad eclipsan resultados en la Liga Premier

En un estadio del noroeste de Londres, dos jugadores ucranianos en equipos rivales se abrazaron antes del inicio del partido y después de que se les salieron las lágrimas cuando los equipos formaron fila portando camisetas con la bandera de Ucrania y el mensaje: “No a la guerra”.

Una hora antes, en el oeste de la capital, los aficionados del Brentford y Newcastle se unieron para aplaudir el regreso al fútbol competitivo por parte de Christian Eriksen, ocho meses después de que sufrió un paro cardiaco durante un partido de Dinamarca en el Campeonato Europeo.

Hubo momentos emotivos e inspiradores el sábado en la Liga Premier, con los mensajes de solidaridad en todo el país de parte de jugadores y aficionados hacia la gente en Ucrania tras la invasión rusa.

En ningún lugar fue más vistoso que en el Goodison Park, donde el fútbol —el Manchester City venció 1-0 al Everton para ampliar su ventaja en el liderato a 6 puntos— fue un poco insignificante después de que Oleksander Zinchenko y Vitaliy Mykolenko, dos jugadores ucranianos, se acercaron durante el calentamiento y se abrazaron.

Tras tomar sus respectivos lugares en la banca, los jugadores comenzaron a llorar al escuchar "He Ain’t Heavy, He’s My Brother” de The Hollies. Los jugadores del Everton se envolvieron en banderas ucranianas.

En el Old Trafford, en donde el Manchester United empató 0-0 con el Watford, los jugadores de ambos equipos se reunieron antes del encuentro detrás de un letrero con la palabra “Paz” en varios idiomas.

En el Estadio Amex del Brighton, Matty Cash anotó un gol que le dio el triunfo 2-0 al Aston Villa y celebró despojándose de la camiseta y revelando un mensaje para su compañero de la selección de Polonia que juega para un equipo ucraniano.

“Tomasz Kedziora + familia, mantente fuerte, hermano”, decía.

Foden resuelve

El City lo dejó hasta el final para vencer al Everton, con un gol a los 82 minutos por parte de Phil Foden.

El actual campeón tiene ventaja de seis puntos sobre el Liverpool, que es segundo y que tiene un partido menos.

El resultado podría haber sido distinto si el videoarbitraje (VAR) hubiera otorgado un penal al Everton después de que el mediocampista Rodri tocó el balón con el brazo extendido en el tiempo añadido. El incidente fue revisado por y se determinó que no hubo evidencia concluyente de una infracción.

“¡Tengo una hija de 3 años en casa y ella te habría dicho que era penal!, dijo el técnico del Everton Frank Lampard.

Combinación letal

Es oficial: Harry Kane y Son Heung-min son ahora la combinación más letal de la historia de la Liga Premier.

Cuando Son encontró el balón tras un largo pase de Kane, disparó para que el Tottenham tomara ventaja de 4-0 sobre el Leeds. Fue la 37ma ocasión que la dupla se combinó para un gol.

Superaron los 36 que tuvieron Frank Lampard y Didier Drogba con el Chelsea.

Pelea contra el descenso

Con sus derrotas, el Leeds, Everton y Brentford se acercaron más a los puestos de descenso.

Se ubican actualmente en los puestos inmediatos superiores a la zona de descenso, pero están cerca de ser alcanzados por el Burnley, que es 18vo, y mejoró después de que siguió con sus buenos resultados al empatar 1-1 con el Crystal Palace.