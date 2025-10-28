Getafe vence 11-0 en Copa del Rey, el Oviedo cae ante un equipo de tercera categoría

El Getafe goleó este martes 11-0 al modesto Inter de Valdemoro, de la categoría regional madrileña, en 1ª ronda de la Copa del Rey, en la que avanzaron todos los 'primeras' en liza, menos el Real Oviedo que cayó 4-2 ante el Ourense (3ª categoría).

En el Coliseum, los asistentes contemplaron una lluvia de goles por parte del equipo azulón, que suele jugar como local pero que esta vez lo hizo como visitante, ya que el campo habitual del equipo valdemoreño no cumple con los requisitos de la federación española para albergar un partido en esta fase del torneo, que se disputa a un partido y en el césped del conjunto inferior.

La mayor sorpresa del día estuvo en la eliminación del Oviedo. Los asturianos se adelantaron primero, pero los gallegos igualaron hasta en dos ocasiones, la segunda vez en tiempo de descuento.

En la prórroga, la efectividad del Ourense acabó con un Oviedo que sigue sin levantar cabeza desde que Luis Carrión tomó las riendas del equipo a principios de octubre.

El Girona, por su parte, necesitó una prórroga para vencer 3-2 como visitante al Constància (Mallorca), de la quinta categoría, mientras que el Valencia superó 5-0 al Maracena (Granada), que juega en la autonómica andaluza.

En los otros dos enfrentamientos de equipos de primera del día, la Real Sociedad y el Sevilla se impusieron por 3-0 al Negreira (en categoría autonómica de Galicia) y 4-1 al Toledo, de quinta categoría, respectivamente.

El Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic Club, equipos que disputarán la Supercopa de España, están exentos en esta ronda, y tampoco estarán en la segunda ronda del torneo del KO. Los cuatro equipos harán su entrada en los dieciseisavos de final, previstos para los días 16, 17 y 18 de diciembre.

