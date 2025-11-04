Getty Images pierde una demanda histórica en Reino Unido sobre un generador de imágenes por IA

LONDRES, 4 de noviembre (LA NACION)

Getty Images perdió en gran medida su histórica demanda contra la empresa de inteligencia artificial (IA) Stability AI por su generador de imágenes el martes en el Tribunal Superior de Justicia de Londres.

Getty, con sede en Seattle, productora de contenidos editoriales e imágenes y vídeos de archivo creativos, acusó a Stability AI de utilizar sus imágenes para "entrenar" su sistema Stable Diffusion, capaz de generar imágenes a partir de texto.

La empresa había demandado a Stability AI por violación de los derechos de autor alegando que Stable Diffusion se había entrenado utilizando imágenes de Getty y que las imágenes generadas por Stable Diffusion reproducían sus imágenes protegidas por derechos de autor. Pero Getty abandonó esa parte del caso a mitad del juicio, en parte debido a la falta de pruebas sobre dónde se había "entrenado" Stable Diffusion, lo que, según los abogados especializados en propiedad intelectual, podría limitar el alcance más amplio de la sentencia del martes para la legislación sobre IA.

Las demandas de Getty por infracción de marca y por infracción secundaria de derechos de autor, alegando que Stability AI importó al Reino Unido un modelo de IA que infringía sus derechos de autor, seguían vivas antes de la decisión del tribunal.

La jueza Joanna Smith dijo en un fallo escrito que Getty había tenido éxito "en parte" en la infracción de marca, pero que sus conclusiones eran "tanto históricas como de alcance extremadamente limitado".

También desestimó la demanda secundaria de Getty por infracción de derechos de autor.

Tras conocerse la sentencia, las acciones de la empresa cayeron un 6,6% en la apertura del mercado. (Información de Sam Tobin; edición de Sarah Young; editado en español por Patrycja Dobrowolska)