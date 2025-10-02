LA NACION

Ghana aumenta 12,3% el precio del cacao para mejorar ingresos de productores

Ghana, segundo productor mundial de cacao detrás de Costa de Marfil, anunció el jueves un aumento de

Ghana, segundo productor mundial de cacao detrás de Costa de Marfil, anunció el jueves un aumento del 12,3% en el precio pagado a los productores, alegando el alza de los precios mundiales y los esfuerzos por mejorar los medios de vida de los agricultores.

El ministro de Finanzas, Cassiel Ato Forson, declaró que el precio pagado a los productores pasará de 3228,75 a 3625 cedis (US$288) por saco de 64 kilos, lo que equivale a US$4060 por tonelada.

Los precios mundiales del cacao se dispararon el año pasado, alcanzando un pico de US$12.500 por tonelada en diciembre, debido a malas cosechas, y actualmente rondan los US$7000 por tonelada.

El cacao es la tercera fuente de ingresos por exportación de Ghana después del oro y el petróleo, representa alrededor del 10% del PBI y da sustento a un millón de personas de los 33 millones de habitantes de este país de África Occidental.

