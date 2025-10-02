Ghana aumenta 12,3% el precio del cacao para mejorar ingresos de productores

Ghana, segundo productor mundial de cacao detrás de Costa de Marfil, anunció el jueves un aumento del 12,3% en el precio pagado a los productores, alegando el alza de los precios mundiales y los esfuerzos por mejorar los medios de vida de los agricultores.

El ministro de Finanzas, Cassiel Ato Forson, declaró que el precio pagado a los productores pasará de 3228,75 a 3625 cedis (US$288) por saco de 64 kilos, lo que equivale a US$4060 por tonelada.

Los precios mundiales del cacao se dispararon el año pasado, alcanzando un pico de US$12.500 por tonelada en diciembre, debido a malas cosechas, y actualmente rondan los US$7000 por tonelada.

El cacao es la tercera fuente de ingresos por exportación de Ghana después del oro y el petróleo, representa alrededor del 10% del PBI y da sustento a un millón de personas de los 33 millones de habitantes de este país de África Occidental.

