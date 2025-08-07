Ghana declara tres días de luto tras la muerte de dos ministros en un accidente aéreo

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ghana, John Mahama, ha suspendido su agenda y ha declarado tres días de luto tras la muerte de dos de sus ministros en un accidente aéreo que se cobró la vida de otras seis personas cuando se estrelló el helicóptero militar en el que viajaban.

"Mahama ha suspendido todas sus actividades agendadas y programas para el resto de la semana, después de la tragedia nacional de este miércoles (...) Habrá tres días de duelo nacional que comenzará este jueves, 7 de agosto. (...) Todas las banderas deberán ondear a media asta hasta nuevo aviso", reza un comunicado de la Presidencia.

Además, el jefe de Estado ghanés ha pedido durante la jornada al ministro de Finanzas, Cassiel Ato Forson, que actúe como ministro de Defensa, y al de Recursos Naturales, Emmanuel Kofi Armah Buah, a hacer lo propio con el Ministerio de Medio Ambiente.

En la víspera, las autoridades confirmaron la muerte de los titulares de Defensa, Edward Kofi Omane Boamah, y de Medio Ambiente, Murtala Muhamed, junto con otros tres políticos, después de que las Fuerzas Armadas informaran de que un helicóptero militar que iba desde la capital, Acra, hacia la ciudad de Obuasi, había desaparecido del radar.

Sus restos llegaron a la base militar de Acra durante la noche del miércoles, donde sus ataúdes fueron recibidos por una delegación gubernamental liderada por el jefe del de gabinete de la Presidencia, Julius Debrah. Allí, se realizó una breve ceremonia, según ha informado la agencia de noticias GNA.