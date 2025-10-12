LA NACION

Ghana, vigésimo primer clasificado para el Mundial de 2026

Ghana se convirtió este domingo en el quinto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de

Copa del Mundo de FIFA de selecciones
Ghana se convirtió este domingo en el quinto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026, y en el vigesimoprimer clasificado para el torneo que se jugará en Norteamérica.

Las Estrellas Negras vencieron 1-0 a Comoras en Acra con una diana de Mohammed Kudus (47'), mediocampista del Tottenham de Inglaterra, y ganaron el Grupo I de las eliminatorias de África.

Ghana ha participado en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. Logró en suelo sudafricano su mejor participación mundialista, al llegar hasta cuartos de final.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia (6)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana (5)

