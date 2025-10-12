Ghana, vigésimo primer clasificado para el Mundial de 2026
Ghana se convirtió este domingo en el quinto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de
- 1 minuto de lectura'
Ghana se convirtió este domingo en el quinto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026, y en el vigesimoprimer clasificado para el torneo que se jugará en Norteamérica.
Las Estrellas Negras vencieron 1-0 a Comoras en Acra con una diana de Mohammed Kudus (47'), mediocampista del Tottenham de Inglaterra, y ganaron el Grupo I de las eliminatorias de África.
Ghana ha participado en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. Logró en suelo sudafricano su mejor participación mundialista, al llegar hasta cuartos de final.
Países clasificados para el Mundial de 2026:
Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)
Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)
Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia (6)
Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)
Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana (5)
ma/raa/
