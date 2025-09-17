Ghazi Hamad, un dirigente de Hamas, aparece en la cadena Al Jazeera tras bombardeo de Israel en Qatar
Ghazi Hamad, uno de los principales dirigentes de Hamas, apareció este miércoles en una entrevista e
- 1 minuto de lectura'
Ghazi Hamad, uno de los principales dirigentes de Hamas, apareció este miércoles en una entrevista en directo en el canal catarí Al Jazeera, convirtiéndose en el primer alto cargo del movimiento islamista palestino en reaparecer desde el ataque israelí en Doha.
Según fuentes cercanas a Hamas, Hamad era uno de los seis dirigentes del movimiento que se encontraba en el edificio golpeado por Israel en Doha el 9 de septiembre.
Junto con él estaban Jalil al-Hayya, negociador jefe del grupo, Jaled Mechaal, otrora número uno, Zaher Jabarin, jefe para Cisjordania, y Basem Naim y Taher al-Nunu, miembros del buró político.
Un hijo de al-Hayya murió supuestamente en el bombardeo israelí, pero Hamas afirma que sigue vivo, sin aportar pruebas al respecto.
Ese día, "comenzamos a estudiar la propuesta estadounidense" de alto el fuego en Gaza, dijo Hamad en Al Jazeera, en referencia a la reunión de líderes de Hamas atacada por Israel.
"Nos enteramos de que se trataba de un ataque israelí", añadió. Hubo "unos 12 misiles en menos de un minuto", detalló, y denunció "una agresión traicionera contra nosotros y contra Catar".
mj/bha/sag/pc/jvb
