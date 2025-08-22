Ghislaine Maxwell negó acusaciones

Según informaron medios estadounidenses, Maxwell elogió a Donald Trump, calificándolo de "amable" y "simpático", y afirmó que nunca había visto al presidente en un "contexto inapropiado".

Maxwell, la mujer que se cree que tiene el conocimiento más directo de la operación de tráfico sexual de Epstein, afirmó que no había lista de clientes, ni plan de chantaje y, que ella sepa, no había asociados del empresario de alto perfil que cometieran actos ilícitos en relación con los crímenes del notorio delincuente sexual.

Así lo aseguró a un alto funcionario del Departamento de Justicia, durante una sesión de entrevista de dos días, dijeron fuentes informadas sobre el contenido de las discusiones a ABC News.

Maxwell le dijo al fiscal general adjunto Todd Blanche que durante su tiempo con Epstein, que abarcó desde principios de la década de 1990 hasta mediados de la de 2000, nunca presenció ni escuchó ninguna actividad inapropiada o criminal por parte del presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, ni ninguno de los hombres conocidos que se asociaban con Epstein, según las fuentes.

Una transcripción de la entrevista de Maxwell con Blanche, y el audio de la entrevista, se encontraban entre los elementos proporcionados por el Departamento de Justicia el viernes al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, en respuesta a una citación del Congreso para los archivos de investigación completos sobre Epstein.

Maxwell, de 63 años, que ha estado encarcelada desde su arresto en 2020, también afirmó que había sido mal identificada por un testigo clave en su juicio penal e insistió en que no estaba involucrada en la explotación sexual de menores, dijeron las fuentes.

Blanche, que anteriormente se desempeñó como abogada defensora personal del presidente Trump, anunció su intención de hablar con Maxwell en una publicación en las redes sociales el mes pasado.

A Maxwell se le otorgó inmunidad limitada por la entrevista con Blanche, dijeron fuentes a ABC News, lo que significa que nada de lo que dijo podría usarse en su contra, a menos que mintiera.

Actualmente está cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión por ayudar y participar en el tráfico de niñas menores de edad de Epstein.

Los fiscales federales acusaron a Maxwell de perjurio por supuestas mentiras que dijo durante la deposición de 2016 y el gobierno atacó repetidamente su credibilidad durante su caso penal, citando su "voluntad de mentir descaradamente bajo juramento sobre su conducta", según los registros judiciales.

Maxwell fue acusada en julio de 2020, durante la primera administración de Trump. Su juicio ocurrió a finales de 2021, mientras el presidente Joe Biden estaba en la Casa Blanca.

(ANSA).