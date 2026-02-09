Ghislaine Maxwell se niega a responder preguntas en una declaración ante el Congreso: legisladores

*

Maxwell invocó la Quinta Enmienda

*

Los demócratas acusaron a Maxwell de utilizar la declaración para pedir clemencia

*

El abogado afirma que Maxwell está dispuesta a hablar sin reservas si Trump le concede el indulto

WASHINGTON, 9 feb (Reuters) - Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas en una declaración ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el lunes, según legisladores, lo que provocó críticas tanto de los miembros republicanos como de los demócratas del cuerpo.

Maxwell, que fue declarada culpable en 2021 por su papel en ayudar a Epstein a abusar sexualmente de adolescentes y que actualmente cumple una condena de 20 años de prisión, invocó su derecho a no declarar contra sí misma en virtud de la Quinta Enmienda y se negó a responder a las preguntas, informaron los legisladores tras la declaración.

"Obviamente, esto es muy decepcionante. Teníamos muchas preguntas que hacerle sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles cómplices", declaró a periodistas el presidente del comité, el republicano James Comer.

Los demócratas del comité acusaron a Maxwell de utilizar la declaración para solicitar clemencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pidieron al republicano que descartara tal medida.

"Lo que no obtuvimos fueron respuestas sustantivas a las preguntas que se formularon y que habrían hecho avanzar nuestra investigación", afirmó el demócrata James Walkinshaw.

"Lo que sí obtuvimos fue otro episodio de su larga campaña para obtener clemencia del presidente Trump. Y el presidente Trump podría poner fin a eso hoy mismo: podría descartar la clemencia para Ghislaine Maxwell, ese monstruo".

David Markus, abogado de Maxwell, dijo que le aconsejó invocar la Quinta Enmienda, ya que tiene pendiente una petición de hábeas corpus que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto.

"Si esta comisión y el público estadounidense realmente quieren escuchar la verdad sin filtros sobre lo que ocurrió, hay un camino sencillo. La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total sinceridad y honestidad si el presidente Trump le concede el indulto", afirmó Markus en una declaración a la comisión publicada el lunes en X.

La declaración se produjo después de que el Departamento de Justicia de hiciera públicos millones de documentos internos relacionados con Epstein.

Entre los documentos publicados se incluyen fotos de Trump con varias mujeres cuyos rostros han sido censurados y una nota sugerente dirigida a Epstein, enmarcada por el contorno de una mujer desnuda, que parece llevar la firma de Trump.

Trump ha negado tener conocimiento alguno de los delitos de Epstein y afirma que rompió relaciones con él a principios de la década de 2000, antes de que Epstein se declarara culpable en 2008 de un delito de prostitución en el estado de Florida. Afirma que la nota sugerente es falsa.

Comer dijo que se habían programado cinco declaraciones más en la investigación sobre Epstein, entre ellas la de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton el 26 de febrero, y la del expresidente Bill Clinton un día después.

Markus dijo en X que Trump y Bill Clinton son inocentes de cualquier delito, y añadió que Maxwell puede explicar por qué. (Reporte de Daphne Psaledakis en Washington; Editado en español por Natalia Ramos)