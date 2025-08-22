Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, dice que nunca vio a Trump comportarse de forma inapropiada

Por Luc Cohen, Andrew Goudsward y Jack Queen

22 ago (Reuters) - Ghislaine Maxwell, asociada del difunto financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein, le dijo a un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia en julio que nunca vio al presidente Donald Trump en un "entorno inapropiado", según una transcripción de una entrevista publicada el viernes.

"Nunca presencié al presidente en ningún entorno inapropiado de ninguna manera", dijo Maxwell, según la transcripción de su entrevista de dos días el mes pasado con el vicefiscal general Todd Blanche. "El presidente nunca fue inapropiado con nadie".

Maxwell también le dijo a Blanche que no tenía conocimiento de ninguna "lista de clientes" de Epstein. Las amistades de Epstein con personas ricas y poderosas han alimentado teorías conspirativas de que otros estaban involucrados en sus crímenes, pero nadie más que él y Maxwell han sido acusados de delitos.

La publicación de la entrevista por parte del Departamento de Justicia se produce cuando Trump se ha enfrentado a las críticas de su base conservadora de seguidores y de los demócratas del Congreso por la decisión del Departamento de la cartera de no divulgar los archivos de su investigación sobre Epstein.

Epstein murió por suicidio en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Se había declarado inocente.

Maxwell cumple una condena de 20 años tras su condena por tráfico sexual en 2021. Los fiscales dijeron que reclutó a niñas menores de edad para que Epstein abusara de ellas durante encuentros que comenzaron como masajes y luego escalaron a actividad sexual no deseada. Ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule su condena.

Trump conoció socialmente a Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000. Durante el juicio de 2021 de Maxwell, Lawrence Visoski, piloto de larga data del magnate financiero, testificó que el ahora mandatario voló en el avión privado de Epstein en múltiples ocasiones. Trump ha negado haber volado en el avión.

Maxwell le dijo a Blanche que nunca vio a Trump recibir un masaje.

"En lo que a mí respecta, el presidente Trump siempre fue muy cordial y muy amable conmigo", dijo Maxwell, según la transcripción. "Y solo quiero decir que admiro su extraordinario logro al convertirse ahora en presidente".

(Reportaje de Christian Martinez, Luc Cohen, Andrew Goudsward y Jack Queen; Editado en español por Juana Casas)