Giancarlo Stanton, de los Yankees, está cerca de regresar al jardín por primera vez en casi dos años

NUEVA YORK (AP) — Giancarlo Stanton está cerca de regresar al jardín por primera vez en casi dos años, dijo el viernes el manager de los Yankees de Nueva York Aaron Boone.

Stanton ha visto limitado su tiempo de juego mientras los Yankees han utilizado al toletero Aaron Judge como bateador designado.

Judge se ha concentrado en labores ofensivas mientras se recupera de una distensión en el tendón flexor de su codo derecho.

Stanton no estuvo en la alineación por tercer juego consecutivo el viernes, cuando los Yankees abrieron una serie de tres juegos contra los Astros de Houston, líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

Podría volver pronto a la alineación.

"Es muy probable que lo veas mañana", dijo Boone el viernes.

No ha jugado en el jardín desde el 14 de septiembre de 2023, en Boston. Su última aparición en el jardín en el Yankee Stadium fue el 9 de septiembre de 2023, contra Milwaukee.

Stanton comenzó como bateador designado en 32 juegos después de perderse los primeros 70 de la temporada debido a una inflamación en los tendones de ambos codos. Su única aparición desde que Judge regresó de su lesión fue como emergente en la novena entrada del duelo del martes, cuando bateó para doble play.

Pasó unos 45 minutos el viernes durante la práctica de bateo atrapando suaves elevados y rodados del coach de tercera base Luis Rojas, quien conectó globos desde cerca de la primera y segunda base. La sesión terminó con batazos conectados desde el costado del montículo cerca de la primera base.

"Siempre ha sido un jardinero de calidad", dijo Boone. "Obviamente, algo de su alcance estará limitado, pero siento que hará las jugadas que se necesitan hacer".

Stanton estuvo acompañado en el jardín por Judge, quien comenzó un programa de lanzamientos el miércoles. Judge hizo lanzamientos suaves desde unos 90 pies mientras atrapaba elevados y continuará aumentando su actividad antes de regresar al jardín.

Desde que fue adquirido de los Marlins en diciembre de 2017, Stanton no ha jugado más de 72 encuentros en el campo y ha disputado solo 71 juegos como jardinero desde el comienzo de la temporada 2022.

"Siempre hay riesgo cuando juegas", dijo Boone. "No lo pondríamos en una situación si sintiéramos que hay un gran riesgo. Dicho esto, cualquier cosa es posible, pero siento que está en un buen lugar para hacerlo de manera limitada y por eso hemos pasado la semana, 10 días, aumentando la actividad y viendo cómo se siente con ello.

"Él suele ser muy directo y honesto sobre si siente que puede hacerlo o no. Nunca está libre de riesgos, pero siento que debería estar en una posición para manejarlo de manera limitada".

Stanton está bateando para .268 con diez jonrones y 28 carreras impulsadas en 37 juegos esta temporada.

Conectó cuatro jonrones en nueve juegos durante la ausencia de Judge.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.