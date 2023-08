Gianluigi Buffon se incorpora a la estructura de la selección italiana

Tres días después de haber anunciado oficialmente el final de su carrera deportiva, Gianluigi Buffon ya tiene un nuevo trabajo tras ser nombrado este sábado nuevo jefe de la delegación de la selección italiana de fútbol.

"Es un gran día para la Nazionale porque 'Gigi' vuelve a casa, Buffon es un icono de nuestro fútbol y una persona especial", se felicitó el presidente de la Federación Italiana (FIGC) Gabriele Gravina en el comunicado de anuncio del nombramiento.

Buffon, que tiene el récord de internacionalidades con la Azzurra (176), sucede en el cargo a Gianluca Vialli, fallecido en enero de 2023 a los 58 años como consecuencia de un cáncer y que no había sido sustituido desde entonces.

El portero de la Italia campeona del mundo en 2006 y subcampeona de Europa en 2012 debutará en su nuevo puesto a comienzos de septiembre en los partidos de clasificación para la Eurocopa-2024 contra Macedonia del Norte y Ucrania.

"La camiseta Azzurra siempre ha formado parte de mi vida", reaccionó Buffon. "Me pondré al servicio de Roberto Mancini y del grupo, llegando de puntillas, puesto que siempre he creído que en la selección no cuenta el palmarés, sino las ganas, los sacrificios y la disponibilidad respecto a tus compañeros y el cuerpo técnico en el día a día", añadió.

