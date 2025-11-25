Gianni Infantino, patrón de la FIFA, a punto de recibir la ciudadanía libanesa

El presidente libanés Joseph Aoun informó este martes al presidente de la FIFA Gianni Infantino que ha aprobado otorgarle la ciudadanía libanesa, declaró a la AFP el patrón de la Federación Libanesa de Fútbol (LFA).

"El presidente ha informado a Infantino del decreto y los requisitos del expediente para poder completar su implementación", declaró Hashem Haidar, patrón de la LFA.

"El decreto que garantiza la ciudadanía a Infantino llega por ser una figura pública que presta servicios al Líbano".

Un empleado del gobierno, bajo petición de anonimato, confirmó la oferta.

Infantino, de 55 años, es italosuizo y está casado con Leena al-Ashqar, libanesa, que solía trabajar para la LFA.

"Todavía no la tengo, pero pronto. Me siento muy bien y muy orgulloso, me siento muy feliz", declaró Infantino a la emisora libanesa LBCI.

"Soy libanés desde hace muchos, muchos años ya, así que es algo bueno formalizarlo".

Según la web de la LFA, el presidente del Líbano Joseph Aoun ha pedido a Infantino que "complete los documentos legales necesarios y los papeles para finalizar el decreto de ciudadanía libanesa más tarde".

