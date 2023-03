Gianni Infantino, sobre el 'caso Negreira': "Se va a analizar para ver cómo se puede solucionar"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirm贸 este jueves que "situaciones negativas" como el 'caso Negreira' "se van a analizar para ver c贸mo se puede solucionar", al mismo tiempo que asegur贸 que le "preocupa" y "no es bueno para el f煤tbol".

"Cuando hay situaciones negativas, nos preocupa. Los clubes, sobre todo los grandes, hacen mucho por el f煤tbol, no solo en su pa铆s o ciudad, sino en el mundo entero. Somos todos humanos y todos cometemos errores, se van a analizar, en Espa帽a por ejemplo, para ver c贸mo se puede solucionar", manifest贸 Infantino a la prensa tras ser reelegido como presidente de la FIFA hasta el 2027, con el casi un谩nime apoyo de las federaciones miembro durante el Congreso del organismo en Kigali (Ruanda).

El mandatario compar贸 lo sucedido con los pagos por parte del FC Barcelona al exvicepresidente del Comit茅 T茅cnico de 脕rbitros (CTA), Jos茅 Mar铆a Enr铆quez Negreira con la "crisis" de ama帽os en Italia. "No es bueno para el f煤tbol, todos tenemos que dar un impulso positivo. Lo importante es comprender y encontrar soluciones", agreg贸.

Durante la rueda de prensa, Infantino tambi茅n abord贸 los insultos racistas contra el delantero brasile帽o del Real Madrid Vinicius J煤nior, al que mostr贸 toda su "solidaridad". "Con el sistema que tenemos, cada organizador es responsable de los incidentes que pasan en sus competiciones. FIFA pone a disposici贸n de los jugadores un monitoreo de las redes sociales para eliminar los insultos y mensajes negativos", explic贸.

"Para lo que pasa en el campo, decidimos que los 谩rbitros tiene no solo la posibilidad, sino la obligaci贸n de parar los partidos si hay insultos racistas. Lo que tenemos que hacer todos tiene que ver con la educaci贸n", resalt贸 sobre los protocolos que se deben ejecutar en estas situaciones.

El presidente del m谩ximo organismo rector del f煤tbol mundial inici贸 la rueda de prensa dirigi茅ndose directamente a los medios de comunicaci贸n, a los que calific贸 de "crueles" por las cr铆ticas contra su persona y la propia FIFA. "Hemos trabajado muy duro en la FIFA, no robamos, no nos beneficiamos. Soy un administrador del f煤tbol, esa es mi filosof铆a, y no s茅 por qu茅 se me critica. Pensamos que la manera en la que hacemos nuestro trabajo es la correcta", defendi贸.

"El f煤tbol es para sus protagonistas, el presidente de la FIFA no es el protagonista. Cada vez que hablan de la FIFA solo hablan de dinero, que es una organizaci贸n rica, pero la FIFA trata de f煤tbol. Me cansa un poco. Alguien me dijo que la FIFA era el 'Robin Hood' del f煤tbol, pero nosotros no robamos a los ricos, comercializamos, tambi茅n le damos a los pobres para que puedan crecer. Critican a la FIFA para obtener publicidad gratuita", coment贸.

Finalmente, Infantino valor贸 el posible pol茅mico patrocinio saud铆 para el Mundial femenino de este verano, que se disputar谩 en Australia y Nueva Zelanda, y lament贸 el "doble rasero" con esta opci贸n. "La relaci贸n comercial entre Australia y Arabia Saud铆 no parece ser un problema. Queremos involucrar a patrocinadores de Arabia Saud铆 y de otros pa铆ses en el f煤tbol femenino", argument贸.

