GIGABYTE Technology, un pionero de TI cuyo enfoque es avanzar en las industrias globales a través de los sistemas de computación en la nube y de IA, y elevar las experiencias de los usuarios con la innovación de hardware, está tomando el primer plano en CES 2024 con su serie de servidores AI/HPC de vanguardia, que se destaca por los servidores AMD Instinct™ MI300A APU, NVIDIA Grace Hopper Superchip y NVIDIA HGX H100 8-GPU. Estos nuevos chips de líderes en el sector están diseñados para atender el exponencial crecimiento de IA, gestionando los espectaculares parámetros y conjuntos de datos del modelo; por consiguiente, estableciendo nuevos hitos en el panorama de la IA.

GIGABYTE's presentation at CES includes cutting-edge AI/HPC servers, servers for advanced data centers, green computing solutions, AIoT, and AI-powered flagship computers, embodying the booth theme "Future of COMPUTING". (Photo: Business Wire)

En el stand, GIGABYTE también presenta soluciones de computación verde que permiten a los centros de datos manejar grandes cargas de trabajo de la IA con menos consumo de electricidad, cumpliendo con los objetivos de sostenibilidad con una menor huella de carbono.

La exposición de GIGABYTE abarca una diversa gama de productos innovadores, múltiples servidores, soluciones avanzadas de refrigeración, inteligencia artificial de las cosas (IAdC) y computadoras insignia impulsadas por la IA personalizadas para jugadores y creadores, que incorpora el tema de stand: " El futuro de la INFORMÁTICA " en cinco secciones distintivas.

Servidores AI/HPC: computación a exascala

GIGABYTE y su subsidiaria, Giga Computing, lanzan cuatro servidores AI/HPC de primer nivel en CES. El servidor G383-R80, una adición reciente, soporta AMD Instinct™ MI300A APU, que integra CPU, GPU y 128GB de memoria HBM3 unificada, que satisface los análisis de grandes datos en tiempo real.

También llama la atención la serie de servidores de IA G593, equipados con NVIDIA HGX H100 8-GPU, que demuestra la proeza en la capacitación e inferencia del modelo de IA dentro de una inigualable configuración 5U de alta densidad. Este servidor se destaca en parámetros de capacitación MLPerf y demuestra su potencial en diversas cargas de trabajo de la IA.

Para las necesidades escalables y flexibles de la informática, GIGABYTE presenta el XH23-VG0, impulsado por NVIDIA Grace Hopper Superchip, que adhiere al diseño modular MGX, que brinda ranuras de expansión FHFL para aplicaciones AI/HPC a gran escala. El G493-SB0, que soporta 8 ranuras dobles de GPU Gen5, satisface varias cargas de trabajo entre las que se incluyen la IA generativa, la virtualización, el procesamiento y los gráficos 3D.

Centros de datos sostenibles: computación verde

Las soluciones de computación verde de GIGABYTE permiten a las industrias cumplir con los objetivos de sostenibilidad en medio de las crecientes operaciones intensivas en computación y cargas de trabajo de la IA. Los servidores listos para refrigeración por inmersión o líquida tienen un rendimiento garantizado con el diseño térmico de GIGABYTE líder en el sector, que promete excepcional eficacia de uso de energía (power usage effectiveness, PUE) y un costo total de propiedad (total cost of ownership, TCO) ventajoso. GIGABYTE también lleva a la exposición refrigeración líquida directa (direct liquid cooling, DLC) y soluciones integradas de refrigeración por inmersión monofásica con un gabinete de servidor local y un tanque de inmersión, A1P0-EA0.

Implementación ágil de TI

En el stand, GIGABYTE exhibe un servidor de almacenamiento, S183-SH0, adaptado para grandes modelos de lenguaje (large language models, LLM), que cuenta con SSD 32 E1.S NVMe para almacenamiento y recuperación de datos de hipervelocidad. También se presentará un servidor en la nube R163-P32 con procesadores de la familia AmpereOne™ que soporta hasta 192 núcleos y un servidor de borde de alta densidad E163-S30 construido para entornos de redes 5G. Estos servidores de última generación empoderan a las industrias a adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado en evolución.

IdC impulsada por la IA y movilidad eléctrica

GIGABYTE presenta una solución inteligente integral para la transformación digital impulsada por la IA, que presenta sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) y telemática para vehículos que permite la conducción autónoma en condiciones complejas de carretera. Computadoras portátiles ultrarresistentes y PC industriales demuestran capacidades de procesamiento de datos altamente durables y rendimiento estable en diversos entornos difíciles, que se ilustran en un escenario de estación meteorológica en el stand.

Juegos y creación

Las aclamadas computadoras de juegos y de creación de GIGABYTE, que incluyen AORUS, AERO y las computadoras portátiles de la serie GIGABYTE Gaming, placas base, tarjetas de gráficos y monitores OLED 4K, demuestran su poder y encanto en CES. La computadora portátil para juegos con IA 2024 de GIGABYTE alinea funciones centrales de IA de próxima generación y AI Nexus patentada para tener una experiencia de IA perfecta en cuanto a rendimiento, duración de la batería e IA generativa. Además, los entusiastas creativos pueden explorar el diseño de 1,49 kg, liviano como una pluma, de las computadoras portátiles AERO 14 OLED y la pantalla de color calibrada 2.8K OLED HDR, que lleva la productividad a nuevas alturas.

Visite GIGABYTE en la página del evento CES.

