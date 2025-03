GIGABYTE presenta su completa cartera de informática de IA en el MWC 2025, líder en la transformación del sector desde el desarrollo hasta la implementación

TAIPEI--(BUSINESS WIRE)--mar. 2, 2025--

GIGABYTE, líder mundial en innovación y tecnología informática, presentará sus soluciones informáticas de IA de espectro completo que enlazan el desarrollo con la implementación en el MWC 2025, que se celebrará del 3 al 6 de marzo.

"AI+" y "Enterprise-Reinvented" son dos de los temas del MWC. A medida que las empresas aceleran su transformación digital y sus actualizaciones inteligentes, la transición de las aplicaciones de inteligencia artificial del desarrollo experimental al despliegue comercial democratizado se ha convertido en un punto de inflexión crítico en la industria. Continuando con su iniciativa "ACCEVOLUTION", GIGABYTE proporciona los productos y soluciones integrales de infraestructura que abarcan desde centros de supercomputación basados en la nube hasta terminales de computación de borde, con el objetivo de acelerar la próxima evolución y capacitar a las industrias para escalar las aplicaciones de IA de manera eficiente.

Desarrollo: Computación paralela escalable de alto rendimiento que sienta las bases para los modelos de IA

Las estrechas colaboraciones de GIGABYTE con los líderes del sector aseguran su posición como marca líder en el mercado, ofreciendo la gama más diversa de servidores de IA. En respuesta a la continua evolución de los chips AI, GIGABYTE utiliza su buque insignia de diseño de servidores HGX y lanza los servidores AI G893 de nueva generación para soportar las GPU de vanguardia como NVIDIA B200, AMD MI325X e Intel Gaudi-3, con capacidad para 12 tarjetas aceleradoras de altura completa y fuente de alimentación totalmente redundante. Estos servidores pueden ser ideales tanto para operaciones de clúster en centros de datos como para implementaciones empresariales independientes, lo que promueve la transformación inteligente.

GIGABYTE también ha lanzado GIGAPOD, una solución de computación en clúster para centros de datos de IA en la nube, que ofrece una solución escalable integral para el entrenamiento de modelos de IA a gran escala. GIGAPOD puede soportar los servidores G893 AI mientras integra el hardware de computación y red en una solución completa a nivel de rack, junto con sistemas operativos opcionales y software. La solución abarca servicios integrales desde el diseño, la implementación hasta la validación, asegurando operaciones eficientes de centros de datos de IA. El modelo presentado en MWC es compatible con NVIDIA B200 y cuenta con rack de servidor G4L3 con tecnología de refrigeración líquida DLC lo que demuestra la preparación de GIGABYTE para expandir los desarrollos de IA a prueba de futuro

Implementación: Soluciones de baja latencia, eficiencia energética y computación flexible en el perímetro que conectan la última milla de IA

A medida que maduran los modelos grandes, la IA está evolucionando desde el desarrollo en la nube hacia el despliegue y la aplicación en el perímetro, la necesidad de servidores y soluciones informáticas centradas en la implementación flexible y el ROI. Los servidores de la serie R de GIGABYTE de propósito general emplean la tecnología CXL, que aprovecha los carriles PCIe para coexistir con la memoria DDR5, lo que permite compartir memoria y recursos, mejorar el soporte de ancho de banda y aumentar la eficiencia general de la operación con menores requisitos de espacio y costos de implementación. Los servidores de la serie X incorporan el diseño modular NVIDIA MGX™, que permite actualizar sin interrupciones a las plataformas de GPU de última generación de NVIDIA con solo sustituir la placa base, lo que garantiza el valor a largo plazo de las inversiones en tecnología de la empresa y facilita la implantación flexible en diversos escenarios de IA periférica como las ciudades inteligentes e IoT industrial.

En el MWC, GIGABYTE también está mostrando varios servidores optimizados para el borde, incluyendo los servidores de computación de borde estándar EIA con AMD e Intel CPUs, y debutando un nuevo servidor blade 3U. Estos servidores ofrecen opciones de computación con diferentes densidades y arquitecturas para satisfacer los diversos requisitos de las aplicaciones de borde, ayudando a los usuarios a reducir los costos de implementación de IA y el consumo de energía al tiempo que mejoran la eficiencia informática.

Gracias a sus fuertes capacidades de I+D y a las estrechas asociaciones con la industria, GIGABYTE ha establecido un completo ecosistema de computación en IA desde la nube hasta el borde. Con una amplia línea de productos que van desde soluciones de computación en clúster para centros de datos hasta opciones de implementación de computación de vanguardia, GIGABYTE es un "Game Changer" que permite la innovación de IA en empresas e instituciones de investigación de todos los tamaños. A medida que las aplicaciones de IA continúan expandiéndose, la gama completa de productos de GIGABYTE, compatible con la última generación de chips informáticos, junto con el diseño del hardware en evolución, la integración de software, la gestión de sistemas y los servicios de implementación, sigue estableciendo una base sólida para una un futuro más eficiente y escalable.

