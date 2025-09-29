Gigante australiano de telecomunicaciones sufre interrupción de su red

El gigante australiano de las telecomunicaciones Optus anunció el lunes que sufrió una interrupción de su red que impidió llamar a los servicios de emergencia, una semana después de que un corte similar fue vinculado con la muerte de cuatro personas.

Optus, una de las mayores empresas australianas de telecomunicaciones, dijo que la desconexión del domingo afectó a miles de personas en Nueva Gales del Sur y se extendió por más de nueve horas.

Indicó que había "confirmado con la policía que todas las personas que intentaron contactar a los servicios de emergencia están bien".

"Optus continúa investigando la causa", agregó.

La empresa anunció semanas atrás que había sufrido una interrupción en su red que golpeó a 600 usuarios de los estados de Australia del Sur, Australia Occidental y Territorio Norte durante más de 10 horas.

La desconexión impidió efectuar llamadas a los servicios de emergencia, lo cual habría incidido en la muerte de cuatro personas.

El pasado viernes, otra proveedora de servicios de telecomunicaciones, la National Broadband Network, también experimentó una interrupción en Australia Occidental que impidió a los usuarios llamar a los servicios de emergencia.

oho/mjw/mas/cjc