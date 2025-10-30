Gigante chino BYD sufre caída del 33% en su beneficio neto pese a su avance en Europa
El gigante chino de vehículos eléctricos BYD registró una fuerte caída de su beneficio neto en el tercer trimestre, en un contexto de consumo débil en China, pese a...
- 1 minuto de lectura'
El gigante chino de vehículos eléctricos BYD registró una fuerte caída de su beneficio neto en el tercer trimestre, en un contexto de consumo débil en China, pese a su progreso en los mercados europeos.
El beneficio neto de la empresa cayó por segundo trimestre consecutivo, con un descenso interanual del 32,6%, hasta 7820 millones de yuanes (unos US$1095 millones), según un informe presentado por la compañía a la Bolsa de Hong Kong.
El grupo con sede en Shenzhen registró en el mismo periodo una facturación de más de 195.000 millones de yuanes (US$27.300 millones), lo que supone una leve caída del 3,05% interanual.
El sector de los vehículos eléctricos en China experimentó un crecimiento vertiginoso en los últimos años, pero los fabricantes están inmersos en una guerra de precios que afecta su rentabilidad.
En mayo la principal asociación china de fabricantes de automóviles advirtió a las marcas que alimentan esta "guerra de precios", señalando que ello podría "agravar la rivalidad perjudicial" en el sector.
Por otra parte, BYD vendió más de 13.000 unidades en los países de la Unión Europea en el mes de septiembre. Esto representa un aumento del 272,1% interanual, según un informe de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).
