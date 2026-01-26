Gigante de videojuegos Ubisoft planea recortar hasta 200 puestos de trabajo en Francia

El gigante francés de los videojuegos Ubisoft planea recortar "hasta 200 puestos" en su sede, o casi el 5% de su plantilla francesa, como parte de una gran reorganización.

La firma ya había iniciado procesos de reestructuración y llegó a cerrar estudios en el extranjero, aunque ahora parece haber llegado el momento de los recortes en sus operaciones en Francia.

La empresa informó a AFP que únicamente los empleados de la sede central (llamada "Ubisoft International") bajo contratos franceses serán afectados por el plan.

Ubisoft anunció la semana pasada la cancelación de seis videojuegos en desarrollo, incluida una nueva versión de su clásico "Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo".

La compañía también anunció una remodelación en cinco entidades que reunirán parte de sus estudios de creación, así como un nuevo plan de ahorro de al menos US$200 millones (US$234 millones) en dos años.

En los últimos años, Ubisoft ha reducido su plantilla en más de 3.000 empleados y ha cerrado varios estudios en el marco de un plan de ahorro de 300 millones de euros (US$256 millones), al que ahora se sumarán otros 200 millones.