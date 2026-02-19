Gigante minero Rio Tinto registra caída de beneficios en 2025

El beneficio neto del gigante minero Rio Tinto cayó en 2025 ante el aumento en sus costos y el golpe que significó el declive económico de China, según los resultados de la empresa divulgados el jueves.

La firma británico-australiana, con fuerte presencia en Argentina, Chile, Perú y Brasil, indicó que los resultados "demuestran un claro avance a medida que consolidamos nuestra forma de trabajar más sólida, más afinada y más simple", pese a que sus utilidades cayeron a US$10.000 millones desde US$11.600 millones en 2024.

Sus ingresos aumentaron 7% pero sus costos operativos subieron a US$42.000 millones, dijo la empresa.

Rio Tinto, uno de los mayores extractores de mineral de hierro del mundo, se ha visto fuertemente afectada por la crisis inmobiliaria en China y la baja en su demanda de acero.

La compañía señaló que la caída en los precios del mineral de hierro en 2025 se vio parcialmente compensada en otras áreas, gracias a la demanda de otros metales como el cobre, la bauxita y el oro.

Los sectores de inteligencia artificial, energía verde y defensa han aumentado exponencialmente la demanda del cobre empleado en redes eléctricas, centros de datos y vehículos eléctricos.